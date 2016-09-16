پوشش شهرآورد ۸۳ پایتخت توسط اورژانس/استقرار ۹ آمبولانس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به برگزاری شهرآورد تهران، گفت: با توجه به برگزاری هشتاد و سومین بازی بین تیم های پرسپولیس و استقلال اورژانس نیز مانند همیشه برای برگزاری این بازی از آمادگی کامل برخوردار است.

وی افزود: با توجه به تجربه های قبلی، در زمان برگزاری بازی بین تیم های استقلال و پرسپولیس حواشی و حوادثی رخ می دهد به همین منظور این بار نیز نیروهای اورژانس در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت وقوع حوادث احتمالی برای انجام وظیفه در حالت آماده باش قرار دارند.

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: برگزاری این بازی توسط ۹ آمبولانس، دو اتوبوس آمبولانس و یک پیکاب فرماندهی اورژانس ناحیه غرب تهران پوشش داده می شود.

وی گفت: این گروه های اورژانسی که شامل ۲۳ نفر هستند در میدان آزادی مستقر می شوند و درب های ورودی و خروجی استادیوم آزادی را پوشش می دهند و تا پایان تخلیه کامل میدان آزادی به ماموریت خود ادامه می دهند.