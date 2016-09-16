تلاش برای اجرای فاز ۲ طرح پرورش ماهی آزادگان/موانع را رفع می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز جمعه در بازدید از پروژه های شیلات دشت آزادگان با تبریک عید غدیر اظهار کرد: پروژه پرورش ماهی آزادگان یکی از بزرگترین پروژه های شیلاتی کشور است که فاز اول آن راه اندازی شده ولی فاز دوم آن با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: ۹ نفر از مزرعه داران مشکلاتی را با یکی از بانکها داشته اند که مدیران این بانک را امروز برای بازدید به همراه خود آوردیم تا هماهنگی های لازم را برای رفع این مشکلات انجام دهند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: ۱۴۳ نفر از این مزرعه داران به دلیل اینکه پروژه با تاخیر شروع شده و دولت تعهدات خود را دیر انجام داده و به مرحله اخذ وام نرسیده اند، در نهایت منجر به این شد که صندوق توسعه ملی پول را مسدود و مانع ادامه کار آنان شده است.

شریعتی گفت: وزیر جهاد کشاورزی تقاضای ادامه کار را داده و مقرر شد که من نیز فردا با انجام مکاتبات لازم تقاضای خود را ارائه دهم تا هفته آینده نیز حضوری مدیرعامل صندوق توسعه و قائم مقام وی را ملاقات کنم تا دستور لازم را برای ادامه طرح ارائه بدهند.

وی بیان کرد: این پروژه واقعا یکی از طرح های مهم و بزرگ اقتصاد مقاومتی و تولیدی درونزا است. طرح پرورش ماهی جوانان زیادی را به کار گرفته و در نهایت هم علاوه بر تولید ثروت خوب، صادرات بسیاری را نیز به دنبال دارد.

شریعتی ادامه داد: این پروژه یک طرح نمونه کامل از اقتصاد مقاومتی و حتی گردشگری دارد و اشتغال خوبی هم به همراه دارد. در صورت اجرای فاز دوم این طرح، خوزستان از نظر آبزی پروری رتبه اول را به دست می آورد، البته همین الآن هم فکر می کنم رتبه دوم را دارد.

تلاش برای تقویت صنایع تبدیلی و مزارع کشت علوفه

استاندار خوزستان تصریح کرد: در کنار این طرح می توان صنایع تبدیلی و مزارع کشت علوفه راه اندازی کرد، در زمینه کشت علوفه برای زهکش ها که تا حدودی آب در آنها جمع شده مشکلاتی وجود دارد و زمین را از بین می برند. این مورد را به شیلات یادآوری کردیم تا سیستم پمپاژ و تلمبه نصب شود و زهاب ها نیز خارج شود تا هم از تخریب زمین جلوگیری شده و هم کشت علوفه انجام شود.

وی اضافه کرد: البته اقداماتی هم در حال انجام است تا زمین های کشت علوفه را زیرمجموعه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری بیاوریم، به هر حال تلاش لازم را در این راستا به کار می گیریم ولی هنوز مصوب نشده است.

استاندار خوزستان گفت: تلاش بر این است تا در فاز دوم پرورش ماهی، طرح ۵۵۰ هزار هکتاری قرار بگیرد بلکه این زمین ها تسطیح، زهکش و احیا شود تا میزان تولید نیز افزایش پیدا کند و تا مدت زیادی هم قابل کشت برای علوفه باشند.

شریعتی ادامه داد: معمولا از پروژه هایی که در زمینه سرمایه در گردش و یا موانع مختلف مشکلاتی دارند، بازدید می کنم. برخی پروژه های در حال انجام را نیز برای اینکه شوکی به آنها داده شود، مورد بازدید قرار می گیرند.

وی در پایان افزود: برای افزایش تولید، اشتغالزایی را باید حمایت کنیم و قرار نیست برای مردم ژست گرفت بلکه باید برای آنها کاری انجام بدهیم.