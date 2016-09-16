محمد پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع شهرستان گیلانغرب از بعدازظهر دیروز پنجشنبه شروع شد و با تلاش فراوان نیروهای مختلف شامگاه مهار شد اما پیش از ظهر امروز جمعه دوباره آتش شعله کشید.

مسئول انجمن سبز زاگرس گفت: ورزش باد و طوفان شدید و صعب‌العبور بودن منطقه اطفای حریق را با مشکل مواجه کرده اما نیروهای مختلف مردمی و مسئولان در تلاش‌اند تا آتش را مهار کنند.

پروین با اشاره به اینکه صدها هکتار پوشش جنگلی در پی این آتش سوزی‌ها طعمه حریق شد، گفت: این حریق در دهستان چله روبروی روستای کاسه کران اتفاق افتاده است.

وی گفت: بهترین گونه کمیاب درختان قره قاج که فقط در ایران و ایتالیا دیده می‌شود در این منطقه وجود دارد که متاسفانه درختان زیادی در پی این آتش سوزی طعمه حریق شدند.

پروین گیلانغرب را بزرگتربن ذخیره‌گاه درختان قره قاج عنوان کرد و افزود: هنوز این آتش سوزی مهار نشده و وضعیت بحرانی است و به دلیل صعب العبور بودن منطقه امکان اعزام بالگرد به منطقه مذکور نیست.