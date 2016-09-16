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۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۹

۱۲ شهید و دهها زخمی در حملات امروز جنگنده های سعودی به یمن

۱۲ شهید و دهها زخمی در حملات امروز جنگنده های سعودی به یمن

حملات ددمنشانه امروز جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع یمنی از شهادت ۱۰ نفر و زخمی شدن شماری دیگر از جمله تعدادی زن و کودک در حملات هوایی جنگنده های سعودی به خودرو حامل مسافران در استان صنعا خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: این یورش به منطقه الوتده در خولان از توابع استان صنعا صورت گرفت.

در منطقه غورغمر در استان صعده نیز جنگنده های سعودی دو یمنی را در یورش ددمنشانه خود به شهادت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

منابع یمنی احتمال دادند که بر تعداد شهیدان افزوده شود.

این منابع همچنین به یورش ددمنشانه سعودی ها به المصلوب در استان الجوف یمن اشاره کردند.

کد مطلب 3770895

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