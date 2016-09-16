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۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

حامد امیری: خوشحالم رکورد جهان را ارتقا دادم

حامد امیری: خوشحالم رکورد جهان را ارتقا دادم

پرتابگر پارالمپیکی ایران پس از کسب مدال نقره مسابقات گفت: هدفم کسب مدال طلا بود اما باز هم خدا را شکر میکنم که مدال ارزشمندی گرفتم.

به گزارش خبرنگار اعزامی  مهر به برزیل، حامد امیری که در پرتاب وزنه کلاس F۵۵ صاحب مدال نقره شد، اظهارداشت: در وهله اول باید از آقای بهرامی که دو، سه سال است زحمت مرا کشیده تشکر کنم. همچنین از آقای هادیزاده مرد زحمتکش فدراسیون و آقای خسروی وفا که به من اعتماد کرد. مدالم را به شهدا و مربی زحمتکش ام تقدیم می کنم.

وی افزود: من کاری انجام دادم که هیچکس در دنیا نتوانسته انجام دهد. من در کلاس F۵۴ هستم اما با ورزشکاران پرتاب وزنه کلاس F۵۵ یعنی یک کلاس بالاتر مسابقه دادم و توانستم به مدال ارزشمند نقره دست یابم. 

حامد امیری اظهار داشت: از طرفی موفق شدم رکورد جهان را یک متر و ۱۰ سانتی متر ارتقا بدهم. هدف من کسب مقام اولی و طلا بود اما بازهم خدا را شکر می کنم که به مدال ارزشمندی دست یافتم.
 

کد مطلب 3770946

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    نظرات

    • رضا چنگایی ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
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      دورود به شرفت لر باغیرت بهت تبریک میگم شیر مرد لرستان

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