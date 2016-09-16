حامد امیری: خوشحالم رکورد جهان را ارتقا دادم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، حامد امیری که در پرتاب وزنه کلاس F۵۵ صاحب مدال نقره شد، اظهارداشت: در وهله اول باید از آقای بهرامی که دو، سه سال است زحمت مرا کشیده تشکر کنم. همچنین از آقای هادیزاده مرد زحمتکش فدراسیون و آقای خسروی وفا که به من اعتماد کرد. مدالم را به شهدا و مربی زحمتکش ام تقدیم می کنم.

وی افزود: من کاری انجام دادم که هیچکس در دنیا نتوانسته انجام دهد. من در کلاس F۵۴ هستم اما با ورزشکاران پرتاب وزنه کلاس F۵۵ یعنی یک کلاس بالاتر مسابقه دادم و توانستم به مدال ارزشمند نقره دست یابم.

حامد امیری اظهار داشت: از طرفی موفق شدم رکورد جهان را یک متر و ۱۰ سانتی متر ارتقا بدهم. هدف من کسب مقام اولی و طلا بود اما بازهم خدا را شکر می کنم که به مدال ارزشمندی دست یافتم.

