صنایع تبدیلی نیاز کشاورزی استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز شامگاه آدینه در خلال بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی، ادوات کشاورزی و سوغات دامغان به میزبانی سالن هلال احمر، با بیان اینکه کشاورزی نوین وابسته به زیرساخت های فنی و دانش به روز است، ابراز داشت: با استفاده از صنایع تبدیلی می توان ارزش افزوده تولیدات کشاورزی را افزایش داد.

وی افزود: پسته، سیب زمینی، میوه و صیفی و ... می تواند با استفاده از صنایع تبدیلی مانند بسته بندی، فراوری، طبخ، کنسرو و ... ارزش افزوده ای چند برابری به محصولات ببخشد و این همان امری است که در اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری و هیئت دولت است.

استاندار سمنان برپایی نمایشگاه ادوات کشاورزی، صنایع غذایی و سوغات را فرصتی مناسب برای شناساندن ظرفیت های استان دانست و گفت: میزبانی دامغان از این نمایشگاه می تواند پسته این شهرستان را که در آستانه ثبت جهانی قرار دارد، بیش از پیش مطرح کند.

خباز همچنین بیان داشت: این نمایشگاه فرصتی برای شناساندن ماشین آلات و روش های مدرن کشاورزی و بهره برداری به کشاورزان است چرا که ما معتقدیم آموزش نقش بزرگی در ارتقای کاری کشاورزان ایفا می کند.