جدا سازي سلول هاي پيشتاز عصبي از پوست امكان پذير است

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، يك عضو گروه تحقيقاتي از انستيتوي نورولوژي مونرآل وابسته به دانشگاه مك گيل كانادا گفت : از پوست جوند گان جوان و بالغ ، بن ياخته هايي (Stem cells ) جدا شده است كه مي توان از آنها د ر رشد سلول هاي عصبي استفاده كرد . بن ياخته هاي بالغ از منابع بافتي مختلف بد ست مي آيند كه از جمله مي توان دستگاه عصبي مركزي ، مغز استخوان ، شبكيه و ماهيچه هاي مخطط را نام برد .

خانم مهناز اخوان عضو ايراني اين تيم تحقيق يادآور شد : ما در تحقيق فوق سلول هاي پيشتاز را از درم(بخش زنده ) پوست بدست آورديم و سپس با استفاده از آنهادر محيط كشت ، نورون و سلول هاي گليال توليد كرديم . با استفاده از اين روش ، در آينده نه چندان دور شاهد درمان بيماري هايي كه در پاتوژنز آنهاقسمت هايي از سلول ها ازبين رفته اند مانند ديابت و پاركينسون خواهيم بود .

