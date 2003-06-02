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۱۲ خرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۳۸

جدا سازي سلول هاي پيشتاز عصبي از پوست امكان پذير است

جدا سازي سلول هاي پيشتاز عصبي از پوست امكان پذير است

"خبرگزاري مهر " : با بهره گيري از روش جدا سازي و كشت بن ياخته ها از سلول هاي پوست مي توان بيماري هايي مانند پاركينسون و ديابت را درمان كرد .

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، يك عضو گروه تحقيقاتي از انستيتوي نورولوژي مونرآل وابسته به دانشگاه مك گيل كانادا گفت : از پوست جوند گان جوان و بالغ ، بن ياخته هايي (Stem cells ) جدا شده است كه مي توان از آنها د ر رشد سلول هاي عصبي استفاده كرد . بن ياخته هاي بالغ از منابع بافتي مختلف بد ست مي آيند كه از جمله مي توان دستگاه عصبي مركزي ، مغز استخوان ، شبكيه و ماهيچه هاي مخطط را نام برد .
خانم مهناز اخوان عضو ايراني اين تيم تحقيق يادآور شد : ما در تحقيق فوق سلول هاي پيشتاز را از درم(بخش زنده ) پوست بدست آورديم و سپس با استفاده از آنهادر محيط كشت ، نورون و سلول هاي گليال توليد كرديم .  با استفاده از اين روش ، در آينده نه چندان دور شاهد درمان بيماري هايي كه در پاتوژنز آنهاقسمت هايي از سلول ها ازبين رفته اند مانند ديابت و پاركينسون خواهيم بود .    
   

کد مطلب 3771

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