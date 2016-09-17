حضور اسطوره فوتبال برزیل در مراسم اهدای مدال فوتبال هفت نفره

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، کافو با نام کامل «مارکوس اوانگلیستا دو مورایس» شامگاه جمعه در ورزشگاه «دئودورو» ریو دو ژانیرو حضور پیدا کرد تا جوایز تیم سوم را تقدیم بازیکنان کند.

تیم فوتبال برزیل در بازی رده بندی موفق شد با نتیجه ۳ بر یک از سد هلند بگذرد و مدال برنز دریافت کند.

ایران هم در بازی فینال با حساب دو بر یک مغلوب اوکراین شد و به مدال نقره بسنده کرد.

کافو که اکنون ۴۶ ساله است در چهار جام جهانی ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ برای تیم ملی برزیل بازی کرد. وی با ۱۴۲ بازی، بیشترین بازی ملی را در فوتبال برزیل در کارنامه دارد.

از افتخارات این اسطوره فوتبال برزیل همین بس که وی دو بار در جام های جهانی ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ با سلسائو قهرمان شده است.

در پایان این مراسم بازار عکس و امضا از کافو داغ بود.