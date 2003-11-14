يك خبرنگار پرتغالي در عراق كشته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، خودروي حامل خبرنگاران پرتغالي امروز در جنوب عراق هدف گلوله قرار گرفت .

بر اثر اين حادثه كه از سوي افراد ناشناس صورت گرفت، يك خبرنگار از شبكه راديويي " تي اس اف " اين كشور جان خود را از دست داد .

همچنين گزارشهاي رسيده حاكي است كه يكي از گزارشگران تلويزيون اين كشور نيز ناپديد شده است . خبرگزاري دولتي پرتغال "لوزا " با اعلام اين اخبار افزود : اوضاع در عراق به شدت نگران كننده و وحشتناك است .