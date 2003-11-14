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۲۳ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۲۴

بدنبال حمله اي مسلحانه؛

يك خبرنگار پرتغالي در عراق كشته شد

به دنبال هدف قرار گرفتن خودروي حامل خبرنگاران پرتغالي در عراق يك خبرنگار اين كشور جان خود را از دست داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، خودروي حامل خبرنگاران پرتغالي امروز در جنوب عراق هدف گلوله قرار گرفت .
بر اثر اين حادثه كه از سوي افراد ناشناس صورت گرفت، يك خبرنگار از شبكه راديويي " تي اس اف " اين كشور جان خود را از دست داد .
همچنين گزارشهاي رسيده حاكي است كه يكي از گزارشگران تلويزيون اين كشور نيز ناپديد شده است . خبرگزاري دولتي پرتغال "لوزا " با اعلام اين اخبار افزود : اوضاع در عراق به شدت نگران كننده و وحشتناك است .

کد مطلب 37711

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