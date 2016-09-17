مذاکره برای حل مشکلات پولی و بانکی میان ایران و هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی سفارت ایران در هلند، علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه با «کلاس کنوت» (Klaas Knot) رئیس بانک مرکزی هلند دیدار و گفتگو کرد.

بنا بر این گزارش، در این دیدار زمینه های ارتقاء مناسبات بانکی بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه در این دیدار با اشاره به سفر متقابل وزرای امور خارجه دو کشور به پایتخت های یکدیگر و همچنین سفر سایر مقامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هلند به لاهه و تهران ظرف یکسال اخیر تصریح کرد: با توجه به اراده مقامات دوکشور برای توسط روابط در زمینه های مختلف، اقدامات قابل توجهی در این رابطه صورت گرفته است.

جهانگیری اضافه کرد:در حال حاضر علاقه و تمایل بسیاری در جامعه تجاری و اقتصادی هلند و جمهوری اسلامی ایران برای کار با یکدیگر وجود دارد اما در این رابطه برخی از مشکلات بانکی باعث شده همه ظرفیت های اقتصادی طرفین نتواند به کار گرفته شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ارتباطات بانکی پیش زمینه جهش مناسبات اقتصادی محسوب می شود.

در این دیدار مقرر گردید راه حل های ابتکاری جدید برای حل مسئله نقل و انتقالات پولی و بانکی بین دو کشور مورد مذاکره قرار گیرد و در این راستا قرار است ملاقاتی بین مقامات بانکی هلند و مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول صورت گیرد.