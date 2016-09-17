کجای کار برانکو غلط بوده است؟/ پرسپولیس دیگر گرسنه نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، این یک واقعیت است که در شش هفته گذشته پرسپولیس نشانی از آن پرسپولیس رویایی آخر فصل سال قبل ندارد و تاکنون ضعف در گلزنی و سنگینی حرکت و البته ضعف روی نیمکت برای تعویض را هم نشان داده است.

در واقع شاید کوتاه آمدن های برانکو مقابل فشارهای جانبی برای بازگرداندن طارمی و رضائیان آن هم در روزهایی که طارمی مدام فرصت از دست می‌دهد و ساسان انصاری که به دلیل بازگشت طارمی از تیم رفت تاکنون ۴ امتیاز در دو بازی برای فولاد به دست آورده تنها یکی از دلایل افت پرسپولیس نسبت به خودش باشد.

تیم برانکو که هجومی بود و مثل آب خوردن گل می زد حالا در شش هفته تنها چهار گل به ثمر رسانده که این آمار اصلا خوب نیست و اگر تصحیح نشود به قهرمانی منجر نخواهد شد.

برانکو باید ببیند چه اتفاقی رخ داده که پرسپولیسی که چهار تا چهار تا گل می زد امروز به جایی رسیده که نه در یک بازی که در شش بازی می تواند تنها چهار گل بزند که این عیب است و اشکال دارد. پرسپولیس البته در خط دفاعی شرایط بهتری پیدا کرده و تنها یک گل دریافت کرده که اتفاق بسیار خوبی محسوب می شود اما در خط حمله به شدت ضعیف شده است.

شاید دلیل این اتفاق بازگرداندن طارمی باشد به نوک حمله پرسپولیس چرا که او ماه‌ها تمرین نکرد و با پرسپولیس به اردو نرفت و یک رفت و برگشت زشت و محقر هم به ترکیه داشت تا اعتماد به نفسش دچار مشکل شود.

به هر حال باید تاکید کرد که حتی به میدان رفتن طارمی نا آماده هم تقصیر سرمربی است. تقصیر سرمربی است که ساسان انصاری را با آن آمادگی از ترکیب خارج می کند اما خارجی ها را نگه می دارد در حالیکه آنها هرگز تاثیرگذاری ساسان انصاری را نه داشته و نه دارند.

نتیجه اشتباه‌های برانکو در انتخاب خارجی‌ها و اشتباه در بازگرداندن و به میدان فرستادن طارمی و شاید بیشتر به دفاع فکر کردن همین است که امروز شده است، یعنی سخت گل زدن و سخت راه افتادن.

البته همه بار کمتر گل زدن پرسپولیس را هرگز نباید تنها به طارمی و عدم آمادگی او مرتبط کرد چرا که پرسپولیس مثل سال قبل موقعیت گل هم خلق نمی‌کند و در این مسیر اشکالاتی دارد که برانکو باید دلیل آن را پیدا کند.

پرسپولیس انگار گرسنه نیست، مثل سال قبل دونده و جنگجو نیست و دلیلش را فقط باید آقای سرمربی پیدا کند که چرا آن گرسنگی از بین رفته و پرسپولیس دیگر هر سه دقیقه یک بار به موقعیت گل نمی‌رسد؟