دفتر کنسرسیوم صادرات تکوین قزوین در مسکو افتتاح شد

حمید رضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با نمایشگاه بین المللی مواد غذایی در شهر مسکو روسیه دفتر کنسرسیوم صادراتی تکوین با حضور مسئولان ارشد سازمان توسعه تجارت ایران و۵ عضو خوشه صنعتی فرآوری انگور قزوین گشایش یافت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: پس از اختتامییه نمایشگاه world food مسکو، دفتر کنسرسیوم صادراتی تکوین با هدف حمایت و مشارکت تمامی اعضای خوشه فرآوری انگور قزوین و بسترسازی برای حضور پرتوان در بازارهای خارجی بویژه کشور روسیه، حذف واسطه ها و بهره گیری از سرمایه اجتماعی اعضاء کنسرسیوم با جدیت راه اندازی شد.

وی با اشاره به فعالیت ۶۰ واحد صنعتی در تولید محصولات فرآوری انگور در استان یادآورشد: در حال حاضر انگور یکی از اولویتها و ظرفیت های مهم استان است که ظرفیت بالایی در افزایش تولید و توسعه اشتغال و نیز تولید ثروت در استان دارد و براساس معیارهای تعیین شده، خوشه صنعتی فرآوری انگور به عنوان خوشه اولویت دار انتخاب شده و در حال توسعه است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به فرصت بازار روسیه برای صادرات انگور و محصولات فرآوری شده انگور از جمله کشمش، این دفتر می تواند برای بازاریابی انجام فرآیند فروش و عقد قراردادهای تجاری کمک شایانی کند.

وی اضافه کرد: عرضه محصولات اعضاء کنسرسیوم در انبار بازارهای خارجی باعث خواهد شد طرف های روسی با اطمینان بیشتری نسبت به خرید آنها اقدام کنند.

خانپور اظهارداشت: همچنین حضور فعال با تعداد بیشتری از اعضای خوشه فرآوری انگور در نمایشگاه زمستانی صنایع غذایی مسکو به صورت پاویون مستقل از استان قزوین از ویژگی های دیگر این حضور است.

وی بیان کرد: دعوت از تجار و خریداران کشمش برای بازدید از کارخانه های تولیدی کشمش و سفر به شهر قزوین نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد دفتر کنسرسیوم صادراتی هماهنگی لازم را در این خصوص انجام دهد.