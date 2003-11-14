آمار تلفات نظاميان آمريكايي در عراق بيش از كشته هاي آمريكايي درجنگ ويتنام است

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره به نقل ازرويتر گزارش داد: آمارتلفات نيروهاي آمريكايي مستقر درعراق درمقايسه با تعداد كشته هاي آمريكايي دراوائل جنگ ويتنام بيشتر شده است .

خبرگزاري رويتر طي تحليلي اعلام كرد: بر اساس آمار وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)، درحمله ارتش آمريكا به ويتنام طي سالهاي 1962 تا 1964 تنها 392 نظامي آمريكايي كشته شدند. درحالي كه چهارشنبه گذشته با كشته شدن يك نظامي آمريكايي درحادثه انفجاربمبي درجاده ي شهر بغداد درمجموع شمار تلفات نيروهاي آمريكايي درعراق ازمرز 397 نفر گذشت .

گفتني است تعداد نيروهاي آمريكايي مستقردرعراق به 130 هزار نفر مي رسد واين تعداد مساوي با همان تعداد نيروي آمريكايي است كه ارتش آمريكا در سال 1965 به ويتنام اعزام كرده بود .

يكشنبه گذشته آمار تلفات نيروهاي آمريكايي از شماركشته هاي آمريكايي درجنگ با ويتنام بيشترشد و آن زماني بود كه يك نظامي آمريكايي درحمله موشكي درجنوب عراق كشته شد و شمار تلفات نيروهاي آمريكايي از زمان حمله اين كشور به عراق به 393 نفررسيد .

به عنوان مثال آمار تلفات نظاميان آمريكايي هم اكنون بيشتراز تعدادي است كه ايالات متحده آمريكا بابت آن درچارچوب مبارزه با تروريسم عليه كشورهاي منطقه هزينه كرده است، زيرا درحال حاضر آمار كل كشته هاي آمريكايي درعراق، افغانستان، جنوب غرب آسيا وجاهاي ديگر به 488 نفر رسيده است .