نصب ۳۰۰۰ کنتور هوشمند برق در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راه اندازی و بهره برداری از نرم افزار تحت وب برای قرائت از راه دور کنتور های دیماندی برق در حال انجام است.

وی با بیان اینکه نصب سه هزار دستگاه کنتور هوشمند طی ۲۰ روز یکی دیگر از برنامه های شرکت توزیع برق استان لرستان است اظهار داشت: این طرح یکی از ارکان مهم حرکت به سمت هوشمندسازی شبکه های توزیع برق است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: در فاز اول این طرح با همکاری امور مشترکان و اداره اندازه گیری و همکاران مجری طرح، برنامه ریزی دقیقی انجام شده تا به صورت زمانبندی شده و با استفاده از پتانسیل گروههای نصب کنتور این طرح به درستی انجام شود.

خودنیا با اشاره به اینکه در این طرح مقرر شد با توجه به اهمیت بخش کشاورزی تمامی این مشترکان در اولویت قرار گرفته و فعالیت روبه اتمام است، بیان داشت: در فاز اول و دوم طرح سه هزار دستگاه کنتور مدنظر بود که طی مدت ۲۰ روز کاری انجام و به اتمام رسید.

وی فاز سوم طرح را پنج هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: طی قرار داد منعقد شده با شرکت «سابا» این تعداد کنتور تحویل خواهد شد و طبق برنامه کاری صورت گرفته به طور حتم طی مدت ۴۰ تا ۵۰ روز این تعداد نیز نصب و به بهره برداری خواهند رسید.