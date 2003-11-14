  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۲، ۲۱:۰۶

دولت آلمان بارديگر خواستار نقش محوري سازمان ملل در عراق شد

دولت آلمان امروز اعلام كرد كه سازمان ملل بايد بيش از گذشته در عراق به ايفاي نقش بپردازد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، دولت آلمان در نشست امروز خود بااشاره به اوضاع عراق خواهان بدست گيري قدرت توسط مردم اين كشور شد .
" والتر ليندنر"  سخنگوي وزارت امورخارجه آلمان با اعلام اين خبر خاطر نشان كرد : سازمان ملل تنها ارگان بين المللي است كه مي تواند در عراق به ايفاي نقش بپردازد .
سخنگوي وزارت امورخارجه آلمان همچنين با اشاره به اوضاع امنيتي عراق اظهار داشت : اوضاع عراق به شدت نگراني جهانيان را برانگيخته است .   

کد مطلب 37717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها