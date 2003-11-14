دولت آلمان بارديگر خواستار نقش محوري سازمان ملل در عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، دولت آلمان در نشست امروز خود بااشاره به اوضاع عراق خواهان بدست گيري قدرت توسط مردم اين كشور شد .

" والتر ليندنر" سخنگوي وزارت امورخارجه آلمان با اعلام اين خبر خاطر نشان كرد : سازمان ملل تنها ارگان بين المللي است كه مي تواند در عراق به ايفاي نقش بپردازد .

سخنگوي وزارت امورخارجه آلمان همچنين با اشاره به اوضاع امنيتي عراق اظهار داشت : اوضاع عراق به شدت نگراني جهانيان را برانگيخته است .