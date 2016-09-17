توقف بهره برداری از ۱۰ فروند جنگنده اف ۳۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرماندهی نیروی هوایی ایالات متحده اعلام کرد به خاطر نقص فنی در سامانه خنک کننده مخزن سوخت، پرواز و بهره برداری از ۱۰ فروند جنگنده "اف-۳۵" موقتا متوقف خواهد شد.



خبرگزاری CNN به نقل از اعلامیه نیروی هوایی آمریکا می نویسد: "ما در حال نزدیک شدن به اتمام برنامه مجهز سازی جنگنده هستیم. جنگنده اف-۳۵ روز به روز در حال بهتر شدن است و طبیعی است که این موضوع با دشواری هایی روبرو شود." این نقص در ۱۵ جنگنده مشاهده شده است که ۱۰ فروند از آنها ماه گذشته واجد شرایط لازم برای استفاده اعلام شدند. خبرگزاری "CNN" یادآور می شود که جنگنده اف-۳۵، گران ترین جنگ افزار نظامی در طول تاریخ است. گفته می شود که برنامه طراحی و تولید این جنگنده ها، رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه دربر خواهد داشت.