جشنواره سراسری ستاره های صحنه در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا موسی پور عصر شنبه در نشست خبری نخستین جشنواره ستاره های صحنه کشور اظهار کرد: یک رویداد مهم فرهنگی و هنری را در استان کرمان به عنوان نخستین جشنواره ستاره های صحنه کشور در پیش داریم.

وی افزود: برگزاری این رویداد از این نظر حائز اهمیت است که در استان کرمان پذیرای هنرمندان ۲۶ استان کشور هستیم و کرمان به تثبیت این جایگاه فرهنگی و هنری با برگزاری این جشنواره کمک بزرگی را می کند.

موسی پورگفت: در برگزاری این رویداد هنرمندان زیادی به این استان پای می گذارند که یقینا بعد از برگزاری این جشنواره پیام دوستی و مودت و برخورد کریمانه مردم این دیار را با خود خواهند برد.

وی ادامه داد: استاندار کرمان حمایت خود از فعالیت های هنری و فرهنگی را اعلام کرده است و اعتقاد راسخی دارد که کرمان باید نقش خود در تثبیت فرهنگ و هنر اصیل کرمانی را باید داشته باشد و امیدواریم برگزاری این جشنواره بتواند مفید واقع شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان افزود: برگزاری این جشنواره در راستای نشاط اجتماعی می تواند موثر و مفید واقع شود و اگر بتوانیم هر ساله کرمان میزبان برگزاری این جشنواره باشد یقینا سال های بعد بر غنای جشنواره افزوده خواهد شد.

وی هدف کلی این جشنواره را آشنایی هر چه بیشتر مردم و جوانان با فرهنگ و هنر و همچنین پرورش هنرمندان علاقمند در این عرصه عنوان کرد و افزود: وقتی از نقاط مختلف کشور هنرمندان دور هم جمع می شوند و تبادل نظر می کنند مطمئنا بر غنای هنر صحنه کشور افزوده خواهد شد و به ایجاد انگیزه در بین هنرمندان کمک خواهد کرد تا به نحوی سطح علمی و عملی کار خود را بالا ببرند.

موسی پور با تاکید بر لزوم تجلیل از پیشکسوتان گفت: در این جشنواره برنامه تجلیل از هنرمندان ایثار و شهادت، اعطاء تندیس به خانواده شهید ایرانمنش و رونمایی از تمبر جشنواره را خواهیم داشت.

وی زمان برگزاری جشنواره یکم و دوم مهرماه عنوان کرد و افزود: برنامه ها هر روز از ساعت ۹ صبح تا دو بعدازظهر آغاز و به صورت مستمر اجرا می شود و در بعدازظهر نیز از ساعت چهار تا ۱۰ شب اجرای برنامه های جشنواره را داریم و علاوه بر بخش های اصلی بخش های جذاب دیگری هم پیش بینی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان در ادامه برگزاری این جشنواره ها را یکی از راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست و گفت: این برنامه ها گام های موثری در جلوگیری از آسیب های اجتماعی به شمار می روند و موجبات نشاط اجتماعی را نیز فراهم می کنند.