به این جوانان تعصب داشته باشید/ با هیچ سکوی سوم آسیا را کسب کردیم

احمد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم جودو جوانان ایران در رقابتهای آسیایی گفت: رقابتهای قهرمانی آسیا در این دوره به دلیل برگزار نشدن رقابتهای قهرمانی جهان با استقبال خوب کشورهای مختلف همراه شده بود تا شاهد رقابتهای جذاب و دیدنی باشیم. در این بین جوانان ایران مبارزات بسیار زیبا و سطح بالایی را به نمایش گذاشتند.

وی در مورد غیبت تیم ژاپن در این رقابتها، گفت: ژاپنی ها در این دوره تیمی را اعزام نکرده بودند ولی کره جنوبی، ازبکستان، قزاقستان، مغولستان و حتی تاجیکستان با بهترین نفرات خود پای به رقابتهای قهرمانی آسیا گذاشته بودند. ما دوره قبل هم در حضور ژاپن عنوان سومی آسیا را کسب کردیم. رامین صفویه سال قبل نماینده ژاپن را شکست داده بود. او در این دوره هم موفق شد جودوکار کره جنوبی را شکست دهد. حتی رشنونژاد هم در فینال، کره جنوبی را ضربه فنی کرد.

مربی تیم جودو جوانان با ابراز رضایت از عملکرد جودوکاران در رقابتهای قهرمانی آسیا تصریح کرد: تک تک نفرات تیم، مبارزات بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند. فتحی پور در مقابل قهرمان جهان از کره جنوبی با یک اخطار بازنده شد. ملک زاده اگر تجربه بیستری داشت بدون شک می توانست به دیدار نهایی برسد. خجسته با وجود آنکه روحیه لازم را نداشت و در هند هم بیمار شده بود تا دیدار نهایی خوب پیش رفت.

کاظمی ادامه داد: شک نکنید این جوانان آینده جودو ایران هستند. این نفرات از تیم نوجوانان پله پله بالا آمده و به تیم جوانان رسیده اند. آنها حالا باید پا را روی پله بالاتر گذاشته و به تیم ملی راه پیدا کنند ولی این امر محقق نمی شود مگر با حمایت خاص از جوانانی که توانایی رسیدن به سطح اول جودو جهان را دارند. من به اینکه چه کسی رئیس آینده فدراسیون می شود کاری ندارم ولی امیدوارم خانواده جودو همکاری و حمایت کنند تا این رشته از این وضعیت خارج شود.

وی افزود: فدراسیون باید روی تیم ملی تعصب داشته باشد و بهترین شرایط را برای ملی پوشان در راه رشد و پیشرفت فراهم کند. اگر می خواهیم در جودو موفق باشیم باید تعصب به تیم ملی را اولویت فدراسیون قرار دهیم. نمی شود به خواسته جوانان توجه نکرد و با کمترین امکانات تیم را برای مسابقات آماده کرد. اگر هم قصد پیشرفت و کسب موفقیت نداریم که کلا تیم ملی را تعطیل کرده و به کارهای دیگر بپردازند.

مربی تیم جوانان یادآور شد: فدراسیون به اندازه خود زحمت کشید ولی باید از این جوانان حمایت کرد. برخی از آنها هزینه ای برای خرید مکمل های ورزشی ندارند. برخی دیگر از آنها هزینه رفت و آمد از شهرستان به محل تمرین را به سختی تامین می کنند. بعضی جودوکاران از روستایی دور افتاده به زحمت خود را به اردو رسانده و با مشقت فراوان برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده شده و با کمترین امکانات و توقع راهی رقابتهای قهرمانی آسیا می شود.

کاظمی در پایان گفت: این جوانان روی تصعب و غیرت موفق به کسب عنوان سومی آسیا شدند. گرمکن تیمی از طریق اسپانسر به زحمت منصوری سرمربی تیم فراهم شده و برای تهیه لباس جودو که برای ورزشکار الزامی است، دیر اقدام می شود. با این حال ورزشکاران ما به کشور و تعهد تیمی خود پایبند بوده، جانانه برای ثبت افتخار مبارزه کرده و پرچم مقدس ایران اسلامی را به اهتزار در می آورند. با این وجود همه وظیفه داریم در قبال این ورزشکاران غیرت و تعصب بیشتری داشته باشیم.