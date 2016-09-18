مصطفی آمره در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر رکود در بازار داخلی کشور نشانگر آن است که صنایع بزرگ و کوچک باید به سمت شناسایی بازارهای هدف خارجی و رشد و رونق صادرات محصولات خود حرکت کنند.

وی افزود: شناخت بازارهای هدف و بازاریابی در این مسیر برای واحدهای عظیم و بزرگ صنعتی به سهولت انجام می پذیرد اما واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به تنهایی از عهده هزینه های این مساله برنمی آیند بنابراین لازم است که کنسرسیوم های صادراتی متشکل از واحدهای صنعتی کوچک شکل گیرد تا ضمن دستیابی به رشد و رونق صادرات محصولات داخلی، هزینه های تحقیق و بازاریابی و سایر امور مربوط به این مساله کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی بیان کرد: از سوی دیگر تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، زمینه توسعه و گسترش فعالیت واحدهای صنعتی کوچک، درآمدزایی و به دنبال آن ارتقای کیفیت تولیدات را فراهم می کند.

وی ضمن بیان اینکه برای رونق تولید و صنعت در استان، باید واحدهای صنعتی از تجهیزات و دانش روز بهره بگیرند، گفت: باید علم و دانش را به کمک تولید و صنعت بیاوریم تا بتوانیم محصولات با بهره وری و ارزش افزوده بالا تولید کنیم و در این راستا باید از دانش روز و شرکت های دانش بنیان بهره گرفت.

آمره با اشاره به برنامه های گسترش شهرک های صنعتی استان مرکزی، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های استان مرکزی در حوزه صنعت، رشد شهرک های صنعتی تخصصی این استان در دستور کار است، از جمله در شهرستان محلات در زمینه معادن سنگ، مقرر است توسعه ناحیه صنعتی نخجیروان(شهید حبیبی) پیگیری و اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: تشکیل کنسرسیوم سنگ محلات نیز در سال گذشته اجرایی شده و امیدواریم از سال جاری فعالیت های این کنسرسیوم کم کم نتیجه داده و به افزایش و رونق صادرات سنگ منتهی شود.

وی با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان مرکزی گفت: افتتاح دو پروژه تصفیه خانه در شهرک های صنعتی استان، ارائه طرح توسعه شهرک های صنعتی و اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی در اراک به عنوان برنامه شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی طی سفر رئیس جمهور در نظر گرفته شده است.

آمره افزود: بر اساس مصوبه کاهش آلودگی هوا که در سال گذشته در استان به تصویب رسید، مجوز استقرار واحدهای آلاینده از جمله تولید ایزوگام، قیر و ذوب سرب در شهرک های صنعتی سطح استان صادر نخواهد شد و باید شهرک های تخصصی برای استقرار این واحدها تاسیس شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی به منظور تاسیس شهرک صنعتی تخصصی تولید ایزوگام و قیر در استان مرکزی اعلام آمادگی کرده و پیگیر تملک زمین برای انجام عملیات اجرایی آن است.