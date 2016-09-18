۸ خطه شدن جاده ورودی شهرکرد از سمت اصفهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه شنبه در نشست برسی مشکلات شهر شهرکرد با اشاره به اینکه شهرکرد بزرگ ترین سکونتگاه شهری استان چهارمحال و بختیاری است، عنوان کرد: توسعه زیر ساخت ها برای توسعه این شهر ضروری است.

وی عنوان کرد: هم اکنون جاده ورودی شهرکرد از سمت اصفهان در منطقه فرخ شهر یکی از پر تردد ترین جاده های چهارمحال و بختیاری به شمار می رود و ضرورت دارد این جاده توسعه پیدا کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: فضای سبز ورودی شهرکرد باید توسعه بیشتر پیدا کند و تا شهر فرخ شهر ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز ورودی شهرکرد نقش مهمی در جذب گردشگر و مسافر دارد و باید از این ظرفیت برای زیباسازی شهر شهرکرد استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شهرکرد ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که باید از این ظرفیت های برای توسعه این شهر استفاده کرد.

شهردار شهرکرد نیز در این نشست عنوان کرد: توسعه کمربندی های شهرکرد از اهداف اصلی شهرداری است.

نورالله غلامیان ادامه داد: کاهش بار ترافیکی در شهر با توسعه کمربندی ها انجام می شود که شهرداری به دنبال این مهم است.

وی بیان کرد: پرداخت بدهی سازمان های و ارگان های دولتی به شهرداری نقش مهمی در توسعه بیشتر این شهر دارد.