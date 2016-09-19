«مهمانی تلخ» سیامک گلشیری زیر چاپ رفت

به گزارش خبرنگار مهر، راوی داستان «مهمانی تلخ»، یک استاد جوان دانشگاه به نام «رامین ارژنگ» است که هفت سال پیش باعث اخراج یکی از دانشجویانش بوده و یک شب به طور اتفاقی با او روبهرو میشود. تورج (شاگرد قدیمی) رامین را به باغی در خارج از تهران دعوا میکند و در ادامه حوادثی در باغ اتفاق میافتد که یک پایان تلخ را رقم میزند.
در این کتاب هم وقایع در یک شب و طی چند ساعت اتفاق میافتد. سیامک گلشیری دارای قلمی شناخته شده است و معمولاً در نوشتههایش حسی از تعلیق و اضطراب وجود دارد.
یادآوری میشود، رمان «مهمانی تلخ» نامزده دریافت جایزه بهترین رمان جشنواره مهرگان بوده است.
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