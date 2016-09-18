بی عدالتی فیفا روی فوتسال سایه افکنده/ ۶ تیم بازیکن برزیلی دارند!

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان که همراه تیم فوتسال ایران در رقابت های جام جهانی کلمبیا حضور دارد پیش از رویارویی تیم ملی ایران مقابل آذربایجان در آخرین دیدار مرحله گروهی یادداشتی را درباره سیاست فیفا در فوتسال و بی عدالتی در این رشته در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد که این یادداشت با عنوان «بی عدالتی فیفا روی فوتسال سایه افکنده» در زیر می آید:

«با کمی دقت به شعارهای فیفا در دهه های گذشته همواره درمی یابیم که این پدرخوانده بزرگ فوتبال روی دو مبحث اغواکننده یعنی بازی جوانمردانه و عدالت برای همه چقدر تاکید دارد! ولی آیا فیفا به جز تقسیم پول کشورها با فرمول شایستگی آنها در مسابقات جام جهانی و اجرای قرعه کشی های بسیار منظم و در نظر گرفتن حقوق کشورهای شرکت کننده که باید آن را تحسین کرد، در مواردی دیگر عدالت را کاملا جاری و ساری کرده است یا خیر؟

متاسفانه یکی از مواردی که قلب همه عدالت دوستان جهان را به درد آورده، اتفاقی است که تعدادی از کشورها با تکیه بر بنیه مالی و حمایت دولت های خود آشکارا انجام می دهند و فیفا کوچکترین عکس‌العملی را نسبت به آن نشان نمی دهد و آن آوردن بازیکنان دیگر کشورها به خصوص برزیل به کشور خود و تعویض ملیت آنها با پرداخت های اغواکننده است.

این همان مصداق نوعی «آمبوش مارکتینگ» است که فیفا در مورد درآمدهای خود روی آن حساسیت های فوق العاده دارد. البته فیفا حرکت های ناامیدکننده ای در این باب با مقرر کردن حداقل اقامت ۵ ساله در محل جدید را انجام داده و آنرا بخشی از مخالفت خود قلمداد کرده است. لیکن کشوری که به راحتی ملیت یک نفر را برای مدتی به خود اختصاص می دهد قطعا به راحتی می تواند مدارکی دال بر اقامت آن نیز ارائه کند.

در همین جام جهانی فوتسال ما شاهد این بی عدالتی هستیم. از ۷ کشور اروپایی شرکت کننده در مسابقات فقط اوکراین فاقد بازیکن برزیلی است. ایتالیا با ۷ برزیلی، قزاقستان و آذربایجان با ۶ و اسپانیا و پرتغال نیز با دو بازیکن برزیلی در جام جهانی حاضر هستند. تازه شانس آورده ایم که کشورهایی مانند قطر و عربستان هنوز این طرح را در فوتسال خود پیاده نکرده اند. جالب اینجاست که آذربایجان حتی سه بازیکن بومی که بتواند هم‌پا با بازیکن برزیلی خود ظاهر شود را ندارد!

این بی عدالتی باعث شده بسیاری از کشورهایی که قدمت فوتسالی دارند از گردونه مسابقات جام جهانی بازبمانند. کشورهایی مثل هلند، رومانی و کرواسی که همیشه از سال ۱۹۹۲ جزو تیم های خوب اروپا بودند. امیدواریم فیفا یک بازنگری اساسی پیرامون این بی عدالتی داشته باشد.»