انجام ماهانه ۲۵۰۰ ماموریت فوریت های پزشکی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، همزمان با فرا رسیدن سالروز فوریت های پزشکی و اورژانس، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی کردستان گزارشی از نحوه عملکرد این مرکز ارائه کرد.

سعدالله اسماعیلی با بیان اینکه تعداد کل پایگاه های استان کردستان ۴۹ پایگاه است، گفت: از این تعداد ۴۵ پایگاه ثابت شامل ۱۷ پایگاه شهری و ۲۸ پایگاه جاده ای در سطح استان، ۳ پایگاه بصورت کد دوم در شهرستان های کامیاران، بانه و قروه و یک واحد موتورلانس در سنندج فعال هستند.

وی زمان رسیدن بر بالین بیماران و آسیب دیدگان را در ۶ ماهه اول سالجاری در مجموع استان به طور میانگین در شهرها پنج و نیم دقیقه و در جاده ها ۹ دقیقه ذکرکرد.

رییس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: این مرکز با تعداد ۳۵۰ نفر پرسنل که ۳۰۰ نفر از آنان عملیاتی بوده و در کل پایگاه ها تقسیم شده اند، بطور متوسط در هر ماه ۲ هزارو ۵۰۰ مورد ماموریت را در سطح استان انجام داده که از این تعداد یک چهارم مربوط به تصادفات جاده ای است.

اسماعیلی اظهار داشت: این مرکز مجهز به ۶۲ آمبولانس شامل ۱۰ تویوتا هایلوکس کمک دار و ۵۲ بنز اسپرینتر (تیپ اورژانس کشور) است.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته ۲۳ دستگاه AED جدید (دستگاه الکتروشوک اتوماتیک دستی) خریداری شد که با تجهیز آمبولانس ها به این دستگاه ها کمک شایانی به انجام عملیات سی پی آر موفق کرده است.

وی همچنین اجرای طرح سلامت نوروزی به صورت استقرار آمبولانس ها در حاشیه شهرها و برپایی ایستگاه سلامت در ورودی شهرها، احداث دو پایگاه جاده ای در گنجی قروه و آغبلاغ بیجار و فعال کردنیک واحد موتورلانس و یک موتور چهارچرخ در سنندج برای بکارگیری در مناطق صعب العبور و موارد بحرانی را از دیگر اقدامات این مرکز در سال جاری ذکر کرد.



گفتنی است، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت متبوع طی دو سال اخیر در رده عالی قرار گرفته و نیز در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه در بین ۵۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور شد.