سردار علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زنجان جزو استانهای امن کشور است و جرایم خشن و گرو گان گیری ندارد.

وی همکاری و تعامل مردم با پلیس را بسیار خوب عنوان کردو یاد آورشد: مردم زنجان همکاری خوبی با پلیس دارند و این امر در موفقیت ماموریت های پلیس بسیار موثر است.

فرمانده انتظامی استان زنجان به طرح جذب پلیس افتخاری در استان زنجان اشاره کردو گفت: خوشبختانه در استان زنجان استقبال مردم زنجان از طرح پلیس افتخاری بسیار خوب بوده و این امر نشان می دهد که شهروندان زنجانی به ارتقای امنیت جامعه بسیار حساس هستند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: برقراری امنیت در جامعه حق مردم است و برای رسیدن به این نیل مهم باید مردم با پلیس همکاری تنگاتنگی ایجاد کنند و هر چه قدر مشارکت و تعامل مردم بیشتر باشد به همان اندازه نیز سطح نظم و امنیت ارتقاء می یابد.

صالحی تاکید کرد: پلیس های افتخاری در رشته های مختلف ازجمله«آگاهی، اطلاعات و امنیت، مبارزه با مواد مخدر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی ومعاونت اجتماعی»مشغول هستند.

وی تصریح کرد: جذب پلیس افتخاری یک حرکت و اتفاق خوب است و می تواند در اجرای موفق ماموریت های اجتماعی نیروی انتظامی موثر بوده و فاصله پلیس با لایه های اجتماعی را کم کند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه پلیس افتخاری از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۳ کار خود راشروع کرد ه است، گفت:این افراد دوره‌های آموزشی لازم را سپری کرده‌اند و در بخش‌های مختلف کمک‌رسان پلیس خواهند بود و در مناسبتهای مختلف از ظرفیت این افراد استفاده می شود و این افراد با اخذ صلاحیت به عنوان پلیس افتخاری جذب شده اند.

صالحی افزود: بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در پلیس افتخاری مشغول هستند که بیش از ۶۵ درصد از ثبت نام کنندگان پلیس افتخاری بانوان هستند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: افرادی که بالای ۱۸ سال سن داشته و از مدرک تحصیلی دیپلم به بالا برخوردارند می توانند به عنوان پلیس افتخاری جذب ناجا شوند و پلیس را در حفظ نظم و امنیت جامعه و موفقیت در ماموریت ها یاری کنند.

صالحی افزود: آحاد مردم به ویژه بسیجیان ، بازنشستگان نیروهای مسلح و فرزندان آنان ، شاغلین در دستگاه های لشکری و کشوری ، مخاطبان در این خصوص هستند و سربازان بالای یک سال خدمت وخبرنگاران به عنوان پلیس افتخاری با نیروی انتظامی همکاری کنند.

وی ادامه داد: کسانی که به صورت پلیس افتخاری جذب نیروی انتظامی می شوند از لباس مشخص ، کارت شناسایی و بیمه درمانی برخوردار خواهند شد و در انجام ماموریت ها به عنوان ضابط امور امنیتی و انتظامی محسوب می شوند.