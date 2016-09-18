۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

نماینده مجلس مطرح کرد:

درخواست محرومیت فوتبال صهیونیست‌ها موید جنایات آنهاست

عضو هیأت رییسه فراکسیون ورزش معتقد است درخواست محرومیت باشگاه‌های فوتبال صهیونیستی از حضور در میادین بین‌المللی از سوی اروپا بیانگر آگاهی عمومی نسبت به جنایات اسراییلی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوناتن بت‌کلیا اقدام پارلمان اروپا در راستای درخواست محرومیت باشگاه‌های صهیونیستی و برخورد با تیم‌های ورزشی منتسب به رژیم اشغالگر قدس  را تحسین برانگیز توصیف کرد و گفت: درخواست و نامه‌نگاری اعضای پارلمان اروپا به رییس فیفا در خصوص کنار گذاشتن تیم‌های رژیم صهیونیستی از مسابقات فوتبال باشگاه‌ها،  نشان دهنده آگاهی افراد نسبت به جنایات اسراییلی‌ها و گرایش به سمت حرف حق است.

نماینده آشوریان و کلدانی‌ها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه مردم دنیا در حال متحول شدن و آگاه شدن نسبت به ظلم رژیم صهیونیستی هستند، اظهارکرد: وقتی وجدان یک انسان بیدار می‌شود باید شاهد چنین اقدامات تحسین برانگیزی بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه بسیاری از سرمایه‌داران صهیونیستی، سهام‌دار باشگاه‌های اروپایی هستند و این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی اروپاییان نسبت به مقابله با ظلم است، ادامه داد: امروزه بر همگان روشن شده که رژیم اشغالگر قدس جنایات بسیاری انجام داده است.

بت‌کلیا با اشاره به اینکه شعار ظلم‌ستیزی و دفاع از حق مردم مظلوم یکی از محورهای کلیدی انقلاب اسلامی ایران تلقی می‌شود، تصریح کرد: خوشبختانه درخواست اعضای پارلمان اروپا به رییس فیفا مبنی بر محرومیت باشگاه های صهیونیستی از حضور در میادین بین‌المللی نشان‌دهنده پویایی و ارزنده بودن چنین شعاری است که امروزه مردم اروپا نیز به مفهوم آن دست یافته اند.

نماینده آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت تصریح کرد: براساس یک ضرب المثل ایرانی که «ماه پشت ابر نمی‌ماند»،  باید اذعان کرد که خیانت‌ها و جنایات صهیونیست‌ها نیز از کسی پوشیده نخواهد ماند.

عضو هیأت رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که حقوق بشر در تمام دنیا رعایت و چنین اقدامات بشردوستانه‌ای روز به روز در دنیا گسترده‌تر شود.

کد مطلب 3772252

