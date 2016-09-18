به گزارش خبرگزاری مهر، یوناتن بتکلیا اقدام پارلمان اروپا در راستای درخواست محرومیت باشگاههای صهیونیستی و برخورد با تیمهای ورزشی منتسب به رژیم اشغالگر قدس را تحسین برانگیز توصیف کرد و گفت: درخواست و نامهنگاری اعضای پارلمان اروپا به رییس فیفا در خصوص کنار گذاشتن تیمهای رژیم صهیونیستی از مسابقات فوتبال باشگاهها، نشان دهنده آگاهی افراد نسبت به جنایات اسراییلیها و گرایش به سمت حرف حق است.
نماینده آشوریان و کلدانیها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه مردم دنیا در حال متحول شدن و آگاه شدن نسبت به ظلم رژیم صهیونیستی هستند، اظهارکرد: وقتی وجدان یک انسان بیدار میشود باید شاهد چنین اقدامات تحسین برانگیزی بود.
وی ضمن تاکید بر اینکه بسیاری از سرمایهداران صهیونیستی، سهامدار باشگاههای اروپایی هستند و این اقدام نشاندهنده عزم جدی اروپاییان نسبت به مقابله با ظلم است، ادامه داد: امروزه بر همگان روشن شده که رژیم اشغالگر قدس جنایات بسیاری انجام داده است.
بتکلیا با اشاره به اینکه شعار ظلمستیزی و دفاع از حق مردم مظلوم یکی از محورهای کلیدی انقلاب اسلامی ایران تلقی میشود، تصریح کرد: خوشبختانه درخواست اعضای پارلمان اروپا به رییس فیفا مبنی بر محرومیت باشگاه های صهیونیستی از حضور در میادین بینالمللی نشاندهنده پویایی و ارزنده بودن چنین شعاری است که امروزه مردم اروپا نیز به مفهوم آن دست یافته اند.
نماینده آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت تصریح کرد: براساس یک ضرب المثل ایرانی که «ماه پشت ابر نمیماند»، باید اذعان کرد که خیانتها و جنایات صهیونیستها نیز از کسی پوشیده نخواهد ماند.
عضو هیأت رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که حقوق بشر در تمام دنیا رعایت و چنین اقدامات بشردوستانهای روز به روز در دنیا گستردهتر شود.
