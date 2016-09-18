به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری، این محفل طنز با مدیریت ابوالفضل زرویی نصرآباد و جمعی از هنرمندان طنزپرداز و مسئولان عرصه فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

بنا بر این‌ گزارش، در این برنامه هنرمندان طنزپرداز، از انتقادات و نظرات کارشناسان پیش‌کسوت در این عرصه برای پیشبرد طنز فاخر در کشور استفاده می‌کنند و سعی دارند تا با آسیب شناسی هنر طنز کشور، آثار بهتر و فاخرتری در این عرصه تولید شود.

پیش از این، نگاه ویژه به طنز در مطبوعات، طنز در صدا و سیما، بررسی ویژه جشنواره طنز مکتوب، طنز در آثار صوتی، نگاه جدی به طنز در محافل گوناگون و بسیاری موضوعات دیگر در این سلسله نشست ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

یادآور می‌شود محفل طنز، یک‌شنبه آخر هر ماه بعد از برنامه شب شعر «درحلقه رندان» و با حضور طیف وسیعی از طنزپردازان و علاقه مندان طنز برگزار می‌شود.