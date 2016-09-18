۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

فردا صورت می‌پذیرد؛

گردهم‌آیی طنزپردازان کشور در حوزه هنری

محفل طنزپردازان کشور با میزبانی حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری،  این  محفل طنز  با مدیریت ابوالفضل زرویی نصرآباد و جمعی از هنرمندان طنزپرداز و مسئولان عرصه فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

بنا بر این‌ گزارش، در این برنامه هنرمندان طنزپرداز، از انتقادات و نظرات کارشناسان پیش‌کسوت در این عرصه برای پیشبرد طنز فاخر در کشور استفاده می‌کنند و سعی دارند تا با آسیب شناسی هنر طنز کشور، آثار بهتر و فاخرتری در این عرصه تولید شود.

پیش از این، نگاه ویژه به طنز در مطبوعات، طنز در صدا و سیما، بررسی ویژه جشنواره طنز مکتوب، طنز در آثار صوتی، نگاه جدی به طنز در محافل گوناگون و بسیاری موضوعات دیگر در این سلسله نشست ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

یادآور می‌شود محفل طنز، یک‌شنبه آخر هر ماه بعد از برنامه شب شعر «درحلقه رندان» و با حضور طیف وسیعی از طنزپردازان و علاقه مندان طنز برگزار می‌شود.  

