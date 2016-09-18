نمایشگاه «غدیر قرآن» در چند استان برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه ولایت نمایشگاهی در غالب طرح «غدیر قرآن » در چند استان کشور برپا می شود.

به گفته حجت الاسلام جلالی قائم مقام بنیاد فرهنگی امامت این نمایشگاه که در صدر ارائه معارف ناب امامتی است به بیان این نکته می پردازد که غدیر و قرآن رابطه ای دو سویه دارند و اقامه امامت و اقامه قرآن خدا ملازم یکدیگر هستند.

این آثار که تحت نظر کارشناسان علمی طرح غدیر قرآن از بنیاد فرهنگی امامت در جهت روان سازی انتقال مفاهیم ناب امامت تولید شده است در بر گیرنده نکات تاریخی، اعتقادی و قابل درک برای همگان است.

مسوول فرهنگی بنیاد امامت افزود: این نمایشگاه در مناطق مختلف تهران با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در سراسر کشور به همت مراکز بنیاد امامت و موسسات فعال قرآنی اجرا خواهد شد و کارشناسان امامت به تشریح آن خواهند پرداخت و به سوالات مختلف در این حوزه پاسخ خواهند داد.

تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر ۶۶۴۷۷۷۹۵-۶۶۴۷۷۷۹۲ است.