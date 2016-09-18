شهر فرنگ ۹۵ ساله در سالروز تاسیس موزه سینما مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهاردهمین سالروز تاسیس موزه سینما در عمارت باغ فردوس، شهرفرنگی که ۹۵ سال عمر دارد و سال ها در مخزن موزه سینما نگهداری می شد، مرمت و در این مکان تاریخی جانمایی شد.

شهرفرنگی که ۹۵ سال از عمر آن می گذرد توسط استاد ملاحسن مرمت و امروز ۲۸ شهریورماه به مناسبت چهاردهمین سالروز تاسیس موزه سینما در عمارت باغ فردوس در این مکان تاریخی جانمایی شد.

این شهر فرنگ توسط فرخ غفاری کارگردان سینمای ایران، زمانی که مدیریت فیلمخانه ملی را به عهده داشت از یک دوره گرد خریداری شد و در فیلمخانه ملی در معرض دید عموم قرار گرفت.

پس از آن جمال امید که به عنوان سرپرست در فیلمخانه ملی فعالیت می کرد در پی تعطیلی این مرکز فرهنگی، امانت داری می کند و شهر فرنگ را با خود در مراکز فرهنگی که مشغول به کار می شود، می برد تا اینکه در سال ۱۳۸۲ این شهر فرنگ را به موزه سینما اهدا می کند.

حاج حسن ملاباقری معروف به ملاحسن متولد سال ۱۳۲۲ از استادکاران تجربی در حوزه مرمت برخی از اشیای تاریخی است. وی در ابتدا به حرفه سماورسازی که در آن دوره از حرفه های مهم بوده، مشغول بوده است.

به گفته این استادکار، به دلیل ضرورت وجود سماور در خانه ها در آن دوران حرفه سماورسازی اهمیت بسیاری داشته است. البته در آن زمان اعیان نشین ها ساخت شهر فرنگ های برنجی را به سماورسازان سفارش می دادند و ملاحسن هم یکی از سماورسازانی بوده که سفارش ساخت شهر فرنگ را قبول می کرده است.

استاد ملاحسن معتقد است شهر فرنگ موجود در موزه سینما برای دوره گردی در تهران مورد استفاده قرار نمی گرفت چون شکل و ساختار این شهرفرنگ نشان می دهد که متعلق به یک اعیان نشین تهرانی بوده و عمری ۹۵ ساله دارد.

وی در تکمیل توضیحات خود درباره مرمت این شهر فرنگ گفت که تلاش کرده کمترین دخل و تصرف را در ماهیت تاریخی این اثر تاریخی داشته باشد.