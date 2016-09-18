پرورش ماهیان خاویاری در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز محبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز صنعت پرورش ماهیان خاویاری در هرمزگان بیان داشت: این مهم در راستای اهداف شیلات مبنی بر مطالعه و بررسی و امکان سنجی پروش ماهیان خاویاری بمنظور استفاده حداکثری و چند منظوره از منابع آب شهرستان های غیر ساحلی استان، افزایش بهره وری و فعال سازی ظرفیت های جدید توسعه ابزی پروری استان، ایجاد تنوع گونه ای در پرورش آبزیان، توسعه آبزی پروری در مناطق دور ازساحل، افزایش تولید و مصرف گوشت ابزیان و در نهایت بررسی امکان تولید خاویار در جنوب کشور صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا تعداد ۵۰۰ قطعه بچه ماهی خاویاری که از مرکز شهید مرجانی واقع در استان گلستان تامین شده است در دو نقطه از شهرستان حاجی آباد ( ۴۵۰قطعه در روستای طارم مزرعه کشاورزی دشت گل روئیه و ۵۰ قطعه در باغی در حاشیه شهرستان حاجی آباد) رها سازی شد.

مدیر کل شیلات هرمزگان مدت زمان حمل از مبدا تا مقصد را حدود ۴۸ ساعت خواند و تصریح کرد: این انتقال با ۱۰۰ درصد بازماندگی و موفقیت کامل بوده است که با توجه به بعد مسافت، قرار داشتن در فصل گرما و بالا بودن وزن بچه ماهی یک تجربه موفقیت آمیز بوده است.

محبی با اشاره به اینکه این مرحله از ذخیره سازی بچه ماهی های خاویاری آزمایشی بوده است گفت: در صورت موفقیت این مهم در سال های آینده شاهد توسعه بخش پرورش ماهیان خاویاری خواهیم بود و اداره کل شیلات هرمزگان تسهیلات مناسب و حمایت های خوبی را برای سرمایه گذاران علاقه مند در بخش پرورش ماهیان خاویاری در نظر گرفته است.

مدیر کل شیلات هرمزگان تاکید کرد: صادرات گوشت ماهیان خاویاری و خاویار سهم خوبی را در میان صادرات سایر آبزیان کشور به خود اختصاص داده است و در آینده ای نه چندان دور شاهد تخصیص بخشی از این مهم به استان هرمزگان خواهیم بود.

وی گفت: استان هرمزگان به دلیل بهره مندی از مواهب طبیعی فراوان ظرفیت های بسیار مناسبی در زمینه صنعت آبزی پروری دارد و این استان در تمامی محورهای شیلاتی و به ویژه بخش آبزی پروری اعم از ماهیان گرم آبی، ماهیان سرد آبی،پروش ماهیان دریایی، ماهیان زینتی، پرورش میگو و حتی ماهیان خاویاری که تاکنون مختص شمال کشور بوده است فعالیت مطلوبی دارد.