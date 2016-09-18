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۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

مدیرکل شیلات هرمزگان خبر داد:

پرورش ماهیان خاویاری در هرمزگان آغاز شد

پرورش ماهیان خاویاری در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - مدیر کل شیلات هرمزگان از ذخیره سازی بچه ماهی خاویاری در شهرستان حاجی آباد و برداشتن اولین گام های این صنعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز محبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز صنعت پرورش ماهیان خاویاری در هرمزگان بیان داشت: این مهم در راستای اهداف شیلات مبنی بر مطالعه و بررسی و امکان سنجی پروش ماهیان خاویاری بمنظور استفاده حداکثری و چند منظوره از منابع آب شهرستان های غیر ساحلی استان، افزایش بهره وری و فعال سازی ظرفیت های جدید توسعه ابزی پروری استان، ایجاد تنوع گونه ای در پرورش آبزیان، توسعه آبزی پروری در مناطق دور ازساحل، افزایش تولید و مصرف گوشت ابزیان و در نهایت بررسی امکان تولید خاویار در جنوب کشور صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا تعداد ۵۰۰ قطعه بچه ماهی خاویاری که از مرکز شهید مرجانی واقع در استان گلستان تامین شده است در دو نقطه از شهرستان حاجی آباد ( ۴۵۰قطعه در روستای طارم مزرعه کشاورزی دشت گل روئیه و ۵۰ قطعه در باغی در حاشیه شهرستان حاجی آباد) رها سازی شد.

مدیر کل شیلات هرمزگان مدت زمان حمل از مبدا تا مقصد را حدود ۴۸ ساعت خواند و تصریح کرد: این انتقال با ۱۰۰ درصد بازماندگی و موفقیت کامل بوده است که با توجه به بعد مسافت، قرار داشتن در فصل گرما و بالا بودن وزن بچه ماهی  یک تجربه موفقیت آمیز بوده است.

محبی با اشاره به اینکه این مرحله از ذخیره سازی بچه ماهی های خاویاری آزمایشی بوده است گفت: در صورت موفقیت این مهم در سال های آینده شاهد توسعه بخش پرورش ماهیان خاویاری خواهیم بود و اداره کل شیلات هرمزگان تسهیلات مناسب و حمایت های خوبی را برای سرمایه گذاران علاقه مند در بخش پرورش ماهیان خاویاری در نظر گرفته است.

مدیر کل شیلات هرمزگان تاکید کرد: صادرات گوشت ماهیان خاویاری و خاویار سهم خوبی را در میان صادرات سایر آبزیان کشور به خود اختصاص داده است و در آینده ای نه چندان دور شاهد تخصیص بخشی از این مهم به استان هرمزگان خواهیم بود.

وی گفت: استان هرمزگان به دلیل بهره مندی از مواهب طبیعی فراوان ظرفیت های بسیار مناسبی در زمینه صنعت آبزی پروری دارد و این استان در تمامی محورهای شیلاتی و به ویژه بخش آبزی پروری اعم از ماهیان گرم آبی، ماهیان سرد آبی،پروش ماهیان دریایی، ماهیان زینتی، پرورش میگو و حتی ماهیان خاویاری که تاکنون مختص شمال کشور بوده است فعالیت مطلوبی دارد.

کد مطلب 3772313

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