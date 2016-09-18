مصلی سمنان نیازمند ۱۰میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پیرچه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که صبح یکشنبه به میزبانی دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به آخرین وضعیت مصلای سمنان، بیان داشت: تکمیل بخشی از شبستان این مجموعه معنوی به مساحت ۱۴هزار متر مربع به دلیل نزدیکی به زمستان و نیاز به تاسیسات گرما زا نیازمند اعتباراتی است تا بتوانیم در سال های آینده به خوبی پذیرای مردم مومن و متدین سمنان در این مجموعه بزرگ باشیم.

وی افزود: تکمیل مصلای سمنان در زمره مطالبات مردمی است که نماینده ولی فقیه در استان نیز بارها به این مقوله اشاره داشتند لذا امیدواریم با تخصیص اعتبارات بخش اعظمی از مشکلات این مجموعه معنوی و در خور توجه برطرف شود.

مصلای سمنان تاکنون ۱۰میلیارد تومان هزینه داشته است

رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه تکمیل پروژه بزرگ مصلای سمنان در سال آتی قطعی است، گفت: تا کنون ۱۰میلیارد تومان برای تکمیل این طرح صرف شده که همچنان ۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل آن نیاز است چرا که در بخشی از شبستان این طرح ساختمان جانبی نیز وجود دارد که این امر در کنار نیاز به تاسیسات گرمایشی، سرمایشی و تجهیز نیازمند تخصیص اعتبارات است.

پیرچه با بیان اینکه تکمیل مصلاهای سراسر کشور در زمره سیاست های شورای مرکزی ائمه جمعه است، بیان داشت: در سال های اخیر عملیات اجرایی ۲۸۰مصلی در سطح کشور آغاز شده که امیدواریم با نگاه ویژه دولت یازدهم به مقوله تکمیل این طرح ها، به زودی شاهد بهره برداری از آنها باشیم.

وی افزود: سالانه بیش از ۲۷میلیارد تومان اعتبار به مصلاهای سطح کشور تخصیص می یابد که قطعا افزایش این رقم می تواند به تکمیل طرح های عمرانی این حوزه کمک کند چرا که مخارج عمرانی مصلاهای سراسر کشور بسیار زیاد است.

کمک های مردمی نیاز مصلاهای استان سمنان

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه امروز در هشت شهرستان استان، هشت مصلی در دست احداث است، گفت: مسئولان نهادهای فرهنگی و دولتی باید برای جمع آوری کمک های مردمی در زمینه مصلی سازی، به این امر مقدس یاری رسانند.

پیرچه با بیان اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی مخارج عمده مصلاها نیست، بیان کرد: دولت باید کمک های خود به طرح های مصلی سازی را در سطح استان افزایش دهد تا بتوانیم در تکمیل و راه اندازی این مکان ها که نیاز مردم استان است، موفق تر عمل کنیم اما در حال حاضر باید گفت بدون اعتبار نمی توان پروژه هارا به موقع تکمیل کرد.

وی افزود: ۵۰میلیارد تومان در سفر ابتدای سال هیئت دولت به استان سمنان همزمان با آخرین روز فروردین ماه۹۵، اختصاص یافت که متاسفانه با عدم پیگیری های لازم، این میزان اعتبار همچنان برای مصلاهای استان تخصیص نیافته است.

تکمیل مصلاهای استان سمنان مطالبه همگانی

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه تکمیل مصلاهای هشت گانه استان، مطالبه همگانی است، گفت: امیدواریم دولت یازدهم به وعده خود در خصوص کمک مالی به مصلاهای استان عمل کند تا شاهد تکمیل آنها باشیم.

پیرچه بیان داشت: متاسفانه عدم تخصیص این اعتبارات باعث شد تا فصل گرما را برای تکمیل عملیات ساخت و ساز از دست بدهیم و برای ادامه عملیات عمرانی مجبور باشیم تا بهار و تابستان سال آتی صبر کنیم که این امر اگر با همراهی و همکاری نهاد های ذی ربط صورت می گرفت، می توانستیم نتایج بهتری را در این زمینه اخذ کنیم.

وی افزود: تزریق اعتبارات به مصلاهای استان می تواند باعث ایجاد تحول و حرکت در این طرح ها باشد که در این تنها می توان امیدوار بود که این اعتبارات به مصلاهای هشت گانه استان سمنان تخصیص یابد.

۸۰میلیارد تومان اعتبار نیاز مصلاهای استان سمنان

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه در هشت مصلای استان تا کنون هشت میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: تکمیل این هشت طرح در شاهرود، دامغان، بیارجمند، گرمسار، مهدیشهر و ... نیازمند ۸۰میلیارد تومان اعتبار است.

پیرچه بیان داشت: این اعتبارات در کنار ۱۰میلیارد تومان نیاز مصلای سمنان می بایست از سوی دولت، کمک های مردمی و نهادها تامین شود تا شاهد افتتاح این طرح ها و حضور مردم متدین و خداجوی سراسر استان در مراسم معنوی، به خصوص نماز سیاسی عبادی جمعه باشیم.

وی افزود: تکمیل مصلاهای استان سمنان نیازمند عزمی همگانی است که امیدواریم این عزم در استان بین مردم و مسئولان تقویت شود.

تکمیل مصلاها نیازمند تسریع در کمک های مردمی و دولتی

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه تکمیل مصلاها نیازمند تسریع در کمک های مردمی و دولتی است، گفت: اگر امروز بتوانیم مصلایی را برای مثال در دیباج با ۲۰۰ میلیون تومان تکمیل کنیم، قطعا تا دو سال آتی و با توجه به گرانی محصولات ساختمانی، این رقم افزایش خواهد یافت همانگونه که اگر این طرح ها یکسال گذشته به اتمام می رسیدند قطعا این هزینه ها را در بر نمی داشتند لذا باید در ارسال کمک های مردمی و اعتبارات دولتی به مصلاها تسریع صورت بگیرد.

پیرچه بیان داشت: نماز جمعه قرارگاه فرهنگی است و باید مکانی در خور توجه و ویژه داشته باشد تا همه مسلمانان و مردم جامعه مامنی برای انجام فرایض دینی خود داشته باشند.

وی افزود: اتحاد بین مسلمانان در مصلاهای نماز جمعه و در خلال نماز سیاسی، عبادی جامعه نمود بارزی پیدا می کند و این امر درست بر ضد مطالبات و اهداف دشمنان اسلام است لذا امیدواریم با برگزاری هرچه باشگوه تر مراسم معنوی در مصلاهای استان شاهد ناامیدی روز افزون دشمنان باشیم.