به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصری صبح یکشنبه در ستاد هماهنگی خدمات سفر استان اظهار کرد: از ابتدای تابستان امسال تاکنون ۶۲۰ هزار نفر مسافر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۴ باب مجتمع بین راهی در محورهای مواصلاتی استان آماده خدمت‌رسانی هستند، بیان کرد: این تعداد نیز نسبت به سال گذشته سه مورد افزایش یافته است.

افزایش هفت‌درصدی تلفات جاده‌ای استان

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های خراسان جنوبی عنوان داشت: در حال حاضر نیز شش باب مجتمع بین راهی در حال احداث است و تلاش می‌کنیم که تا پایان سال مالی ۹۵ تعداد دو باب مجتمع بین راهی نیز اضافه شود.

نصری با بیان اینکه علاوه بر این‌ها ۳۴ نقطه نیز اعلام‌شده که اگر متقاضی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد زمین آن آماده است، افزود: خود سازمان راهداری نیز به دلیل اینکه استان جزء مناطق محروم است در حد ۳۰۰ میلیون تومان برای آسفالت رمپ های خروجی کمک بلاعوض به مجتمع‌ها پرداخت می‌کند.

وی همچنین افزایش هفت‌درصدی تلفات جاده‌ای استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با این وجود در برنامه سه ساله سنجش تصادفات یعنی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ نسبت به سه سال قبل از آن ۱۸.۵ درصد کاهش تصادفات داشته‌ایم.

ثبت ماهانه ۳.۵ میلیون تردد در جاده‌های استان

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های خراسان جنوبی به وجود ۵۶ دستگاه تردد شمار در سطح جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تا پایان سال نیز ۱۲ دستگاه دیگر در سطح جاده‌های استان نصب شود.

نصری با اشاره به ثبت ماهیانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان، بیان داشت: این به معنی میزان تردد در جاده‌ها بوده و ممکن است هر دستگاه چند مرتبه نیز تردد داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش دستگاه ثبت تخلف در سطح جاده‌های استان فعال است، عنوان داشت: همچنین در حال حاضر ۵۱ دستگاه نیز نصب‌شده و در مرحله نصب برق و در مرحله نهایی است که تلاش می‌شود تا مهرماه این دستگاه‌ها نیز به بهره‌برداری رسد.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های خراسان جنوبی ادامه داد: ۶۰ نقطه دیگر نیز در مرحله دوم مکان‌یابی شده که دنبال این هستیم حداقل ۴۰ مورد نصب می‌شود.

به گفته نصری پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تعداد دوربین‌های ثبت سرعت استان به ۱۰۰ دستگاه برسد.