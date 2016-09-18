گیتس دشمن جدید «ترامپ»؛ جنگ لفظی دو جمهوریخواه در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «رابرت گیتس» که هم در دوران «جرج بوش» و هم در دور نخست ریاست جمهوری «باراک اوباما» عهده دار سمت وزارت دفاع آمریکا بوده با انتشار یاداشتی در «وال استریت ژورنال» به انتقاد از دونالد ترامپ پرداخت.

گیتس در یادداشت خود می نویسد: جهانی که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم، خطرناک‌تر و پیچیده‌تر از آن است که مردی سمت ریاست جمهوری آمریکا را در اختیار بگیرد که گمان می‌کند بر همه مسائل اشراف دارد و نیازی به نصایح دیگران ندارد. در شرایط کنونی سپردن سمت ریاست جمهوری و فرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا به فردی که نه از ثبات شخصیتی لازم برخوردار است و نه آگاهی لازم را در این زمینه دارد، یک خطر بسیار بزرگ برای آمریکا محسوب می‌شود.

وزیر دفاع سابق آمریکا در بخش دیگری از یادداشت خود ضمن انتقاد از اظهارات نژادپرستانه ترامپ علیه اقلیت‌های ساکن آمریکا و تمجیدهای گاه و بیگاه او از «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نوشت: من دستکم در حوزه امنیت ملی معتقدم که ترامپ اصلاح‌شدنی نیست و فاقد صلاحیت و شایستگی لازم برای هدایت دولت، کشور و نیروهای مسلح است.

پاسخ ترامپ

اما ترامپ در واکنش به یادداشت گیتس در یک گردهمایی گفت: گیتس یک مرد زشت و کریه است. شاید مشکلی دارد که ما نمی دانیم.

ترامپ همچنین در حساب توییتر خود رابرت گیتس را یک احمق خطاب کرد. این نامزد جمهوریخواه در صحبت با طرفداران خود اعلام کرد تاکنون با گیتس ملاقات نداشته است؛ اما می داند او یک مرد کثیف است.