۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

شرق اروپایی ها خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را وتو می کنند

کشورهای شرق اروپا تهدید کردند که خروج انگلیس از اتحادیه را وتو می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، کشورهای اسلواکی، مجارستان و چک یک روز پس از اظهار نظر «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا درباره مراحل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کردند که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تصمیم برای تهدید حقوق شهروندان خود، این توافق را وتو خواهند کرد.

کشورهای مذکور همچنین اعلام کردند اگر توافقی میان انگلیس و اتحادیه اروپا بعد از برگزیت صورت گیرد که در نتیجه آن حقوق کارگران این کشورها در انگلیس به مخاطره بیفتد، آنها تلاش خود را برای حفظ حقوق کارگرانشان به کار خواهند گرفت.

از سوی دیگر «رابرت فیکو» نخست وزیر اسلواکی در گفتگویی اظهار داشت: باید تضمیمنی برای رفاه شهروندان اروپای شرقی در انگلیس وجود داشته باشد در غیر این صورت ما توافق دوجانبه آنها را وتو می کنیم. 

شقایق لامع زاده

