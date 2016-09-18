تئاتر «فرار از زندان» به جشنواره کشوری نمایش عروسکی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، هیات انتخاب آثار برگزیده ی جشنواره های استانی هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان از میان ۶۵ نمایش برگزیده که از بین ۴۷۳ نمایش اجرا شده در استان ها به این مرحله راه یافته طی روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریورماه سال خوب ۱۳۹۵ در محل اداره کل آفرینش های ادبی و هنری، تعداد ۱۰ نمایش را بدون اولویت رتبه و بر اساس حروف الفبای استان ها جهت حضور در بخش مسابقه کشوری جشنواره انتخاب کرد. در این میان نمایش عروسکی«فرار از زندان» کاری از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس، مرکز فرهنگی هنری شماره ۱ شیراز نیز انتخاب و جواز حضور در مرحله ی کشوری این رقابت هنری را دریافت کرد.

هفدهمین جشنواره ی کشوری نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور گروه های برگزیده در نیمه اول مهر ماه در مازندران برگزار می شود .