جمهوری اسلامی ایران پناهگاه نوادگان رسول الله است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سادات امروز یکشنبه در همایش تجلیل از سادات کردستان که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان در مجتمع فرهنگی هنری نور سنندج برگزارشد، با بیان اینکه ایران ملجاء و پناهگاه ذریه و نوادگان رسول الله بوده و هست، گفت: با هجرت تاریخی امام رضا(ع) بیش از ۱۲ هزار نفر از سادات به کشورمان پناه آوردند.

وی با بیان اینکه عشق و علاقه و محبت به سادات در ایران اسلامی ریشه تاریخی دارد، عنوان کرد: در دوره های مختلفی بزرگان و شاعران برجسته ای هم چون فردوسی به دلیل محبت به سادات دستگیر و به زندان افتادند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شهرهای ایران با وجود امامزاده ها تعریف شدند، اظهار داشت: شهری هم چون قم بیابانی بیش نبود ولی با وجود مرقد امامزاده حضرت معصومه(س) آباد شد و امروز به یکی از کلان شهرهای ایران تبدیل شده است.

معاون نظارت و پایش دفترنماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: مردم ایران در مشکلات و گرفتاری های خود همیشه به بارگاه امامزاده ها پناه می برند و از پروردگار تمنای برطرف کردن مشکلات خود را می کنند.

حجت الاسلام سادات ولایت مداری را رمز امنیت، رشد و بقای ایران اسلامی ذکر کرد و افزود: در کشورهای خاورمیانه به دلیل نبود همین ویژگی ارزشمند شاهد ازهم پاشیدگی و هرج و مرج و ناامنی هستیم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب های عربی در مراحل جنینی سقط شدند، اظهارداشت: عزت و سربلندی کشورما در سایه ولایت است و باید برای حفظ آن همیشه تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: امیدوارم همواره با ولایت مداری و بصیرت در راه اعتلای ارزش های اسلام و انقلاب حرکت کنیم.