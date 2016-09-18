اردبیل رتبه هشتم کشور در غربالگری شنوایی سنجی نوزادان است

بهزاد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: سال گذشته ۸۷ درصد نوزادان زیر یک سال این استان در طرح غربالگری شنوایی سنجی تحت پوشش قرار گرفتند که این رقم بیش از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه میانگین کشوری در این طرح ۶۷ درصد است، تصریح کرد: امسال مصمم هستیم بیش از ۹۰ درصد نوزادان این استان را تحت پوشش طرح غربالگری شنوایی سنجی قرار دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان با تاکید بر اینکه تلاش می شود از سال ۹۶ هیچ کودک ناشنوایی را از سال اول زندگی به سال های بعد منتقل نکنیم، ادامه داد: با اجرای این طرح مشکلات شنوایی کودکان زیر یک سال تشخیص و برای درمان به مراکز تخصصی معرفی می شود.

وی با اشاره به برنامه های بهزیستی برای پیشگیری و کاهش معلولین در جامعه متذکر شد: در بحث نابینایی نیز همین برنامه را داریم، چراکه یکی از عارضه هایی که باعث نابینایی و کم بینایی می شود تنبلی چشم است که در سنین کودکی قابل شناسایی است.

ستاری با تاکید بر لزوم کیفیت بخشی خدمات ارائه شده به معلولان تاکید کرد که باید شرایطی ایجاد کنیم که علاوه بر تسریع در روند توان بخشی خدمات ارائه شده از استاندارد لازم برخوردار باشد.