رونمایی از ۲۲ عنوان کتاب در قم طی هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حسینی در نشست خبری که ظهر یکشنبه به مناسبت اعلام برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به هویت و ماهیت دفاع مقدس گفت: این هویت دارای یک اصل است و آن اینکه دوران دفاع مقدس انحصاری نبوده و قابل مصادره شدن نیست.

وی ادامه داد: خلق حماسه دفاع مقدس با جانفشانی همه ملت ایران از اقشار، گروه‌ها و حتی مذاهب مختلف بود و همه در آن نقش داشتند و امروز نیز برای ترویج و انتقال دست آوردهای دفاع مقدس به نسل‌های آینده همگی مسئول هستند و نمی‌توان این مهم را تنها معطوف و وظیفه یک ارگان و یا نهاد خاص دانست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم در ادامه به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در قم همزمان با سایر استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: این ستاد در قالب ۶ کمیته، نیروهای مسلح، روابط عمومی اطلاع رسانی، فرهنگی و هنری، پشتیبانی، بانوان و شاهد و ایثارگر شکل گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سراسر استان قم گفت: در مجموع هزار و ۱۰۰ برنامه پیش بینی و برنامه‌ریزی شده که در هفته دفاع مقدس در سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

حسینی به آغاز برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه اشاره و ضمن اعلام روزشمارهای این هفته گفت: هفته دفاع مقدس ۳۱ شهریورماه که با عنوان اقتدار، صلابت، نیروهای مسلح نامگذاری شده آغاز و در این روز رژه نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اول مهرماه نیز با عنوان شهیدان، ایثارگران، سربازان و فجرآفرینان نامگذاری شده که تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس و مدافعین حرم و تقدیر از سربازان در این روز انجام می‌شود.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان قم معنویت، وحدت ملی، خانواده و سلامت، دانش پژوهان، نخبگان و هنرمندان، اقتصاد مقاومتی، پشتیبانی مردمی و اصنفاف و آمادگی دفاعی، پیشکسوتان و رزمندگان و عزتمندان، بصیرت افزایی، بیداری اسلامی، دشمن شناسی، استکبار ستیزی، فرماندهانو مسئولان، حماسه آفرینان و ولایت مداران را از دیگر عناوینی عنوان کرد که برای روزهای هفته دفاع مقدس نامگذاری شده‌اند.

شعار هفته دفاع مقدس

وی همچنین شعار این هفته را در سال‌جاری «ما آماده‌ایم» عنوان کرد و گفت: این شعار با توجه به فائق آمدن مشکلات در دفاع مقدس با وجود تمام سختی‌ها و همچنین با این رویکرد که ایران می‌تواند با تمامی مشکلات روبه رو شده و قله‌های موفقیت را فتح کند انتخاب شده است.

حسینی همچنین با اشاره به اینکه استان قم در سال گذشته در زمینه نشر کتاب‌های دفاع مقدس در کشور رتبه نخست را کسب کرده است گفت: در هفته دفاع مقدس ۲۲ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در مراسم‌های مختلفی که برگزار می‌شود رونمایی خواهد شد.

وی همچنین از رونمایی سه مستند با موضوع دفاع مقدس نیز اشاره کرد و گفت: مستند پروانه در گلدسته، سکوت زنده و مستند مربوط به مادر شهید ناصر فراهانی در هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم همچنین از رونمایی سه موسیقی خبر داد و گفت: موسیقی جانباز، موسسیقی با موضوع شهدای استان قم و همچنین موسیقی با عنوان شهید مثل ستاره در ایام هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شوند.

وی حضور کاروان نمادین اعزام سربازان به دفاع مقدس در قم را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: این برنامه با همکاری شهرداری تهران برگزار شده و این کاروان در روز پنجم مهرماه در قم حضور یافته و ضمن حضور در مزار شهدا، حرم حضرت معصومه (س) را نیز زیارت می‌کنند.

بهره‌برداری از موزه دفاع مقدس در ابتدای سال ۹۶

حسینی در ادامه گفت: احداث موزه دفاع مقدس در قم از جمله مصوبات سفر رهبر انقلاب به قم بود که در سال ۹۱ به مرحله اجرا رسید اما در سال ۹۲ به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شد و مجدداً در سال ۹۳ ادامه ساخت آن از سر گرفته شد و چنانچه این پروژه در زمینه اعتبار با مشکل مواجه نشود در ابتدای سال ۹۶ به بهره برداری می‌رسد.

وی به ساماندهی یادمان شهدای گمنام اشاره و ضمن بیان اینکه در استان قم ۵۸ شهید گمنام دفن شده است، گفت: از این تعداد دو نفر احراز هویت شده‌اند و تاکنون ۲۶ یادمان نیز ساخته شده که ۱۶ یادمان کامل و ۸ یادمان نیز از ۵ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم همچنین از تدوین طرح جامع برای ساماندهی یادمان شهدای گمنان کوه خضر خبر داد و گفت: این طرح کاملی است که یک سال و نیم بر روی آن کار شده است.