توقیف کامیون با بیش‌ از ۴۱ میلیون ریال خلافی در اشکذر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، ‌سرهنگ حسین ثقفی با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع خلافی خودرو، ‌ اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با تخلفات ترافیکی، ماموران پلیس راهور، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، کامیون کشنده هوو را به علت تخطی از سرعت متوقف کردند.

وی افزود: پس ا توقف کامیون و اخذ مدارک در استعلام‌ صورت گرفته مشخص شد، خودرو دارای ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر تصریح کرد: با اشاره به اخطار قانونی به راننده از تردد خودرو جلوگیری شد و خودرو مذکور توقیف و روانه پارکینگ گردید.

وی ادامه داد:برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ۱۰ میلیون ریال برسد، مراتب به مالک خودرو اعلام شده و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، خودرو توقیف و از تردد آن جلوگیری می شود.

سرهنگ ثقفی در پایان توصیه کرد: مالکان خودروها با استعلام از سایت راهور ۱۲۰ نسبت به اطلاع از وضعیت خلافی خودروی خود اقدام و جهت جلوگیری از تبعات بعدی افزایش خلافی، در خصوص پرداخت آن اقدام کنند.