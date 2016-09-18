به گزارش خبرنگار مهر، مناظره برنامه زنده زاویه این هفته به موضوع «قانون و اخلاق در ایران» اختصاص دارد. در این برنامه که اجرای آن را عبدالله صلواتی استاد فلسفه دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی به عهده دارد ابوالقاسم علیدوست و کامبیز نوروزی هم حضور دارند.

محورهای اصلی این مناظره به شرح زیر است:

۱. قانون موجود ما چه نسبتی با اخلاق دارد؟ آیا قانون ما در حالت فعلی اخلاقی است؟

۲. آیا قانون در خلأ اخلاقی می¬تواند جریان معقول و کارآمدی داشته باشد؟ قوانین تهی از اخلاق چه پیامدهایی خواهد داشت؟ به تعبیری: اخلاقی نبودن نظام حقوقی و قوانین ما چه سهمی در بی اخلاقی کشور دارد؟

۳. در شرایطی که میان قانون و اخلاق تعارض و تزاحم آشکار وجود دارد چه باید کرد؟ در این حالت، کدام یک مقدم است؟

۴. قوانین ما تا چه حد اصیل اند؟ آیا قوانین عاریتی و اقتباسی لزوماً با نیازهای جامعه ما و اخلاق ما سازگارند؟

۵. قانون و اخلاق چه نسبتی با امر به معروف و نهی از منکر دارند؟

برنامه زاویه با موضوع «قانون و اخلاق در ایران» چهارشنبه ۳۱ شهریورماه ساعت ۲۱ از شبکه چهارم سیما پخش می شود.