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۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

از شبکه چهار سیما؛

مناظره «قانون و اخلاق در ایران»روی آنتن می‌رود

مناظره «قانون و اخلاق در ایران»روی آنتن می‌رود

مناظره این هفته برنامه زاویه به« قانون و اخلاق در ایران» اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مناظره برنامه زنده زاویه این هفته به موضوع «قانون و اخلاق در ایران» اختصاص دارد. در این برنامه که اجرای آن را عبدالله صلواتی استاد فلسفه دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی به  عهده دارد ابوالقاسم علیدوست و کامبیز نوروزی هم حضور دارند.

محورهای اصلی این مناظره به شرح زیر است:
۱.  قانون موجود ما چه نسبتی با اخلاق دارد؟ آیا قانون ما در حالت فعلی اخلاقی است؟
۲.  آیا قانون در خلأ اخلاقی می¬تواند جریان معقول و کارآمدی داشته باشد؟ قوانین تهی از اخلاق چه پیامدهایی خواهد داشت؟ به تعبیری: اخلاقی نبودن نظام حقوقی و قوانین ما چه سهمی در بی اخلاقی کشور دارد؟
۳.  در شرایطی که میان قانون و اخلاق تعارض و تزاحم آشکار وجود دارد چه باید کرد؟ در این حالت، کدام یک مقدم است؟
۴.  قوانین ما تا چه حد اصیل اند؟ آیا قوانین عاریتی و اقتباسی لزوماً با نیازهای جامعه ما و اخلاق ما سازگارند؟
۵.  قانون و اخلاق چه نسبتی با امر به معروف و نهی از منکر دارند؟

برنامه زاویه با موضوع «قانون و اخلاق در ایران» چهارشنبه ۳۱ شهریورماه ساعت ۲۱ از شبکه چهارم سیما پخش می شود.

کد مطلب 3772621
خداداد خادم

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