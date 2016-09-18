به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در نشست هفتگی حزب مطبوعش با بیان مواضع این حزب گفت: دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آنها آمریکا اگر به این نتیجه رسیده بودند یا برسند که در یک حمله نظامی می‌توانند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند ذره‌ای به خود تردید راه نمی‌دادند و نخواهند داد. ما فرض را بر این می‌گذاریم که این نسخه نادرست پیچیده شود یعنی نظام جمهوری اسلامی ضرورت داشتن توان و اقتدار نظامی را فدای پیشرفتهای رفاهی و اقتصادی نماید و آمریکاییها و برخی از اروپائیها مطمئن شوند که با یک حمله نظامی می‌توانند جمهوری اسلامی را تسلیم کنند آیا هم دست‌آوردهای زیربنائی اقتصادی و رفاهی را نابود نخواهند کرد.

وی افزود: مگر آمریکاییها چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگفتند که قرن بیست و یکم قرن تقابل اسلام و تمدن غربی است مگر جورج بوش دوم در دوران ریاست جمهوریش نگفت ما در آغاز یک جنگ صلیبی مجدد هستیم مگر همین رئیس جمهور آمریکا نگفت ما با اسلام در حال یک جنگ ایدئولوژیک هستیم. مگر نخست وزیر فرانسه چند سال پیش نگفت ما درافغانستان مشغول جنگ صلیبی هستیم.

حبیبی با بیان اینکه آیا همین چند روز پیش کالین پاول وزیر سابق امور خارجه آمریکا نگفت 200 کلاهک هسته‌ای اسرائیل به طرف ایران نشانه رفته است و آیا هدف اصلی آمریکا و برخی از دولتهای مستکبر اروپائی از حضور در منطقه مقابله با ایران نیست خاطرنشان کرد: با این شرائط دم زدن از کنار گذاشتن برنامه‌های مقتدرانه نظامی دفاعی و تهاجمی به بهانه اقتصادی و رفاهی حرف کاملاً نادرستی است البته اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به خصوص دولت موظف به تأمین رفاه و حل مشکلات اقتصادی به خصوص بیکاری، رکود و تورم هستند جای هیچ تردیدی نیست.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: دولت فعلی از بدو تصدی ، همه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم اعلام کرد در حالی که کارشناسان اقتصادی تاثیر تحریم‌ها را بین 20 تا 25 درصد می‌دانند. جناب آقای وزیر محترم اقتصادی همین دولت چند ماه پیش به صورت رسانه‌ای اعلام کرد که حل همه مشکلات اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها یک توهم است؛ یعنی ایشان هم اصلاح ساختارها و بکار گرفتن همت‌ها را به طور تلویحی توصیه کردند. لابد بعد از این، بهانه جدید برخی از دولت‌مردان فعلی، اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی خواهد بود.