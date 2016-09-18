به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور اظهار داشت: با اعتبارات دولتی بین پنج تا شش سال طول می کشد که این پروژه ها در کشور عملیاتی شوند.

وی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در کشور و همچنین استان لرستان باید تصمیم جدی در برنامه ششم توسعه گرفته شود عنوان کرد: در گذشته بنا به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دولت ها نتوانستیم لرستان را در مسیر توسعه قرار دهیم و هم اکنون شاهد عقب ماندگی انباشته در این استان هستیم.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس سیاست گذاری صورت گرفته توسط دولت پروژه نیمه تمامی که پیشرفت فیزیکی بالایی ندارند دیگر تکمیل نمی شود گفت: این پروژه ها متوقف می شود و زمینه اجرایی شدن پیدا نمی کنند.

ملکشاهی راد با بیان اینکه برای اینگونه پروژه ها یک ریال اعتبار پیش بینی نمی شود تصریح کرد: تنها پروژه هایی که بخش قابل توجهی از آنها انجام شده در کشور زمینه تکمیل و اجرایی شدن پیدا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه این قانون که توسط دولت پیش بینی شده برای لرستان که دارای پروژه های نیمه تمام فراوانی بوده به هیچ عنوان مطلوب نیست گفت: در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ پروژه با سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد تومان در لرستان به صورت نیمه تمام وجود دارد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت چاره اندیشی برای این موضوع و ورود مسئولان و نمایندگان در این زمنیه تاکید کرد و بیان داشت: باید پیگیری لازم در این زمینه صورت گیرد که این غربالگری پروژه ها شامل حال لرستان نشود و زمینه برای تکمیل همه پروژه های نیمه تمام لرستان فراهم شود.

ملکشاهی راد با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نمایندگان زاگرس نشین برای جلوگیری از این موضوع گفت: استانهای زاگرس نشین در مجلس شورای اسلامی ۱۱۰ نماینده دارند که باید از ظرفیت این نمایندگان برای اجرای پروژه های نیمه تمام استان استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت مشاغل کوچک در لرستان تاکید کرد و گفت: باید با برنامه ریزی لازم قانون تقویت و راه اندازی مشاغل کوچک در استان را احیا کنیم.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان گفت: مدیران دستگاههای اجرایی لرستان باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان استقبال کنند.