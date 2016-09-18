تشکیل شرکت هلدینگ مدیریت صادرات محصولات کشاورزی درخراسان رضوی

سیدحمیدرضا جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تلاش شده است تا تمام تولید کنندگان بخش کشاورزی خراسان رضوی سهامدار هلدینگ مدیریت صادرات تخصصی محصولات کشاورزی باشند.

مشاور عالی و مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه توسعه صادرات بخش کشاورزی یکی از اولویت های مهم سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: به منظور رفع موانع صادرات و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تولیدکنندگان جلسات مشترکی برگزار شده است تا موضوعات بررسی و پیگیری شوند.

جوادی در ادامه بیان کرد: جذب سرمایه‌گذار در بخش کشاورزی اهمیت بسزایی دارد و باید ظرفیت بالقوه استان شناسایی و اطلاع‌رسانی شود تا صادرکنندگان به سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی خراسان رضوی متمایل شوند.

وی عنوان کرد: خراسان رضوی با توجه به اقلیم مناسب و کیفیت محصولات کشاورزی جایگاه ویژه‌ای دارد که به واسطه همین شرایط مورد توجه بازارهای مختلف قرار گرفته است و زمینه حضور صادرکنندگان بیشتر را در استان فراهم می‌کند.