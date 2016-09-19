دروغ های درمانی قاچاقچیان دارو/ضرورت آگاهی مردم

سید روح‌الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده در برخورد با قاچاقچیان دارو و مراکز عرضه غیر قانونی، افزود: پلمپ برخی انبارهای کشف شده دارو متعلق به مراکز غیرمجاز فروش اینترنتی را در برابر تجارت زیرزمینی و عظیم قاچاق چیان دارو، اقدامی کم تاثیر و ناچیز است.

وی ادامه داد: تنها راه متوقف کردن مافیای داروهای تقلبی، همکاری رسانه ها برای باز کردن مشت بسته متقلبین است. روزانه تعداد زیادی از قربانیان مصرف این داروها روانه اورژانس و مطب پزشکان می شوند. در اینروزها، بروز آلرژی، اگزما و التهاب های پوستی، مسمومیت ها و حتی مرگ بر اثر مصرف داروهای تقلبی گزارش می شود اما رسانه ها در راستای حفظ سلامتی شهروندان، ممارست لازم را برای اطلاع رسانی این فجایع و فرهنگ سازی برای انتخاب درست، صرف نمی کنند.

وی، تبلیغات دارویی فریب کاران را بسیار قوی توصیف کرد و ادامه داد: در شبکه های ماهواره ای تبلیغات پر طمطراق و فریبکارانه ای برای فروش داروهای تقلبی در حال پخش است. تبلیغاتی که مدعی هستند چاق ها را یک هفته ای لاغر و لاغرها را یک هفته ای چاق خواهند کرد. تبلیغات دروغین در مداوای طاسی و آلوپسی راه می اندازند. داروهای جوان کننده، ضد خواب آلودگی، خواب آورها، داروهای باهوش کننده و خروارها دروغ دیگر را به شکلی مخاطب پسند به بینندگان القاء می کنند. این هیپنوتراپی تبلیغاتی فقط با بیدارسازی رسانه های متعهد داخلی قابل خنثی سازی است.

حسینی به یک مورد منجر به خودکشی اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران اعتنایی به آسیب ها و فجایع به جا مانده از پول پرستی های خود ندارند. نوجوان دبیرستانی به خاطر «آلوپسی شدید» منزوی شده بود و برای بازگشت به تحصیل و زندگی تحت مشاوره قرار داشت. وی تحت تاثیر تبلیغات ماهواره ای، اقدام به خرید یک بسته گران قیمت، مدعی رویش مجدد مو کرد ولی در پایان دوره درمان به جای رویش مو دچار التهابات شدید پوستی شده بود که در پی این مشکل تازه بر اثر افسردگی شدید اقدام به خودکشی می کند اما خوشبختانه با انتقال سریع به مرکز درمانی نجات پیدا می کند.

وی اضافه کرد: سوداگران مواد شیمیایی خطرناک، به راحتی محصولاتی را با مشکلات بهداشتی بسیار، گاه آلوده به شیشه و مواد مخدر و توهم زا و دیگر سموم با پست به نشانی منزل خریداران ارسال می کنند. چرا شهروندان ما نباید از مراحل تولید داروهای سالم، تاییدیه های بهداشتی، نظارت های بازرسین، مجوزهای توزیع دارو مطلع شوند؟ چرا نباید فرق بین یک داروی قانونی و غیر قانونی را بدانند؟ اطلاعات حقوقی دارو و حقوق مصرف کننده را بشناسند؟

حسینی تصریح کرد: مسدود کردن چند شماره تلفن اعتباری یا پلمپ یک انبار دور افتاده نمی تواند تجارت عظیم داروهای قاچاق را متوقف کند. فقط با فرهنگ سازی رسانه ای و اطلاع رسانی های قوی می توان ماشین قدرتمند تقلب و دروغ را از کار انداخت.