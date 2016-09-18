محسن ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف تأسیس این صندوق افزود: صندوق قرض الحسنه امداد با هدف تبیین و ترویج سنت قرض الحسنه و بازمهندسی فرآیندها با رویکرد جلب مشارکت و جذب سپرده و کمک های مردمی و نیزکاهش بروکراسی اداری درمراجعه مددجویان و نیازمندان به بانک ها برای دریافت وام افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه این صندوق وام‌های قرض الحسنه از یک میلیون تا 30 میلیون تومان به صورت بلند مدت به نیازمندان و مددجویان پرداخت خواهد کرد، افزود: صندوق قرض الحسنه امکانی را نیز برای سپرده گذاری نیکوکاران فراهم کرده است. ارائه تسهیلات با کارمزد سه درصد ثابت به متقاضیان پرداخت می شود. فرایند کار در این صندوق قرض‌الحسنه است و به سپرده‌ها درصدی به عنوان سود تعلق نمی‌گیرد و در حال حاضر نیز برخی خیرین اعلام آمادگی کردند که وجوهاتی را در این صندوق سپرده گذاری خواهند کرد. نیکوکاران همچنین می‌توانند در صورت تمایل به صندوق اعلام کنند که وجوه سپرده گذاری شده آنها به فرد نیازمند مورد نظرشان پرداخت شود.

وی با اشاره به افتتاح حساب در این صندوق، تصریح کرد: دستگاههای مختلف و مردم خیر استان می توانند با افتتاح حساب در این صندوق و سپرده گذاری در آن در ارائه وام قرض الحسنه به نیازمندان شریک شده تا کرامت انسانی نیازمندان حفظ شود. خیران می‌توانند پس از سپرده‌گذاری خودشان، فردی را که می‌خواهند به او وام داده شود ، معرفی کنند و صندوق کمیته امداد فقط به عنوان یک کارگزار عمل می‌کند و سپرده‌گذاران می‌توانند به صندوق اعتماد کنند تا تسهیلات به تشخیص این صندوق به افراد نیازمند پرداخت شود.