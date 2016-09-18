ابراز تاسف آمریکا از حمله به نظامیان ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک مقام بلندپایه در دولت اوباما اظهار داشت واشنگتن از کشته شدن غیرعمدی ۶۲ سرباز دولت سوریه در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا متاسف و پشیمان است.

چند ساعت قبل از ابراز تاسف مقامات دولت اوباما٬ فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا موسوم به سنتکوم٬ نیز طی بیانیه اعلام کرد این حمله هوایی با هدف حمله به مواضع داعش صورت گرفته و آمریکا هرگز قصد هدف قراردادن نیروهای اسد را ندارد.

بامداد دیروز سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد دو فروند جنگنده F-۱۶ و دو فروند هواپیمای A-۱۰ متعلق به نیروهای ائتلاف به نزدیکی فرودگاه دیرالزور حمله کرده اند. در این حمله ۶۲ نظامی ارتش سوریه کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند.