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۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

۲۱هکتار از عرصه‌های طبیعی شهرستان شازند طعمه حریق شد

۲۱هکتار از عرصه‌های طبیعی شهرستان شازند طعمه حریق شد

شازند- ۲۱هکتار از عرصه های طبیعی روستاهای پرکله و ورقا در شهرستان شازند روز گذشته طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بیژن جنتی، فرمانده انتظامی شهرستان شازند در تشریح این خبر گفت: عصر روز گذشته پس از اعلام مرکز فوریت های پلیس مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در کوه ها و مراتع طبیعی روستای پرکله و یک مورد حریق دیگر در بیابان های روستای ورقا شازند، بلافاصله ماموران پلیس برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران انتظامی، عوامل آتش نشانی و اداره منابع طبیعی در محل و بررسی ها مشخص شد که حدودا ۲۰ هکتار از جنگل ها و مراتع طبیعی روستا پرکله و یک هکتار از بیابان ها و علفزارهای روستا ورقا در شازند دچار حریق شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند بیان داشت: با همکاری آتش نشانی و اداره منابع طبیعی شهرستان شازند، حریق در هر دو منطقه بدون هیچ گونه خسارت جانی مهار شد.

کد مطلب 3772743

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