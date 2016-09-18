تولید روزانه ۲ میلیون مترمکعب اتان در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، مصطفی جهانخواه اظهار کرد: با تلاش کارکنان و متخصصان پالایشگاه پنجم و انجام عملیات تعمیرات برنامه‌ریزی شده، امسال اقدامات اصلاحی با هدف دستیابی به رکورد تولید دومیلیون مترمکعب تولید روزانه اتان در این پالایشگاه در دستور کار قرار گرفت و این عملیات با موفقیت انجام شد.

وی با اشاره به ارسال اتان به پتروشیمی‌های منطقه افزود: اتان تولیدی در پالایشگاه پنجم یکی از محصولات مهم و استراتژیک با ارزش افزوده بالا، به عنوان یکی از اصلی‌ترین خوراک پتروشیمی‌های منطقه است.

سرپرست بهره‌برداری پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: تاکنون ٣٣٥ میلیون مترمکعب اتان تولیدی این پالایشگاه به پتروشیمی‌های منطقه ارسال شده است.

جهانخواه افزود: از دیگر تولیدات این پالایشگاه، فرآورش روزانه ۵۵ میلیون گاز شیرین، ۸۵ هزار بشکه میعانات گازی، دو هزار و ۵۰ تن پرپان، یکهزار و ۱۵۰ تن بوتان و ۱۷۰ تن گوگرد است.

وی گفت: از دیگر فعالیت‌ها در تعمیرات اساسی امسال انجام موفقیت آمیز پروژه اندازه گیری خط اتان است که روی خط خروجی پالایشگاه در بازه توقف کلی پالایشگاه نصب و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتان یک ترکیب شیمیایی با فرمول C۲H۶ است که در گاز طبیعی وجود دارد و با پالایش آن اتیلن به دست می‌آید، این محصول ماده‌ای ارزشمند و خوراک مناسب برای پتروشیمی بوده و در این واحدها به اتیلن و پلی اتیلن دارای چگالی ۵.۰ تبدیل می‌شود.