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۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

دستیابی به رکورد جدید؛

تولید روزانه ۲ میلیون مترمکعب اتان در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

تولید روزانه ۲ میلیون مترمکعب اتان در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

بوشهر - سرپرست بهره‌برداری پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از دستیابی به رکورد تولید دومیلیون مترمکعب تولید روزانه اتان در این پالایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، مصطفی جهانخواه اظهار کرد: با تلاش کارکنان و متخصصان پالایشگاه پنجم و انجام عملیات تعمیرات برنامه‌ریزی شده، امسال اقدامات اصلاحی با هدف دستیابی به رکورد تولید دومیلیون مترمکعب تولید روزانه اتان در این پالایشگاه در دستور کار قرار گرفت و این عملیات با موفقیت انجام شد. 

وی با اشاره به ارسال اتان به پتروشیمی‌های منطقه افزود: اتان تولیدی در پالایشگاه پنجم یکی از محصولات مهم و استراتژیک با ارزش افزوده بالا، به عنوان یکی از اصلی‌ترین خوراک پتروشیمی‌های منطقه است. 

سرپرست بهره‌برداری پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: تاکنون ٣٣٥ میلیون مترمکعب اتان تولیدی این پالایشگاه به پتروشیمی‌های منطقه ارسال شده است. 

جهانخواه افزود: از دیگر تولیدات این پالایشگاه، فرآورش روزانه ۵۵ میلیون گاز شیرین، ۸۵ هزار بشکه میعانات گازی، دو هزار و ۵۰ تن پرپان، یکهزار و ۱۵۰ تن بوتان و ۱۷۰ تن گوگرد است. 

وی گفت: از دیگر فعالیت‌ها در تعمیرات اساسی امسال انجام موفقیت آمیز پروژه اندازه گیری خط اتان است که روی خط خروجی پالایشگاه در بازه توقف کلی پالایشگاه نصب و راه اندازی شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، اتان یک ترکیب شیمیایی با فرمول C۲H۶ است که در گاز طبیعی وجود دارد و با پالایش آن اتیلن به دست می‌آید، این محصول ماده‌ای ارزشمند و خوراک مناسب برای پتروشیمی بوده و در این واحدها به اتیلن و پلی اتیلن دارای چگالی ۵.۰ تبدیل می‌شود. 

کد مطلب 3772755

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