دانش آموزان با راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خدایار قاسم‌پور ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: دانش‌آموزان باید آسیب های اجتماعی را به طور کامل بشناسند و در برابر این آسیب ها با راهکارهای مقابله با آنها آشنا باشند.

وی با اشاره به طرح های اجرا شده در سال گذشته در خصوص آگاه سازی دانش‌آموزان و والدین آنها، تصریح کرد: از شاخص ترین طرح ها در این زمینه، طرح «عاری از خطر» که در ۷۷ مدرسه برای شش هزار و ۹۷۸ دانش‌آموز بود که در ۸۶ جلسه در این استان برگزار شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: طرح مهارت مقابله‌ای با شرکت ۸۹ مدرسه و حضور ۱۰هزار و ۲۱۵ دانش‌آموز در ۱۱۸ جلسه و همچنین طرح «مدرسه مراقب» در دوره ابتدایی و متوسطه با شرکت ۴۲۰ مدرسه و ۵۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز از دیگر طرح هایی بوده است که در این استان در حوزه آسیب های اجتماعی در مدارس برگزار شده است.

وی افزود: طرح آموزش مهارت و مراقبت از خود با شرکت ۹۳ مدرسه و حضور ۱۶ هزار و ۷۷۷ دانش‌آموز در این استان برگزار شد.

وی یادآور شد: تعداد ۳۸ هزار و ۱۴۰ بسته آموزشی ویژه والدین دانش‌آموزان اعم از کتابچه، بروشور، لوح فشرده، نرم افزار و بسته های الکترونیکی توزیع شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: طرح همکاری خانه و مدرسه با شرکت یک مدرسه و ۱۰ دانش‌آموز در هشت جلسه برگزار شد.

وی تاکید کرد: در مجموع در سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان این طرح ها اجرایی شده که از این مجموع ۷۵ میلیون تومان از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و ۲۵ میلیون تومان از وزارتخانه تامین شده است.