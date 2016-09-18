اتفاق رویایی برای هوادار پرسپولیسی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی کمپین حمایت از لیگ برتر ایران در فصل ۹۵-۹۴ بعدازظهر امروز یکشنبه با حضور نماینده سازمان لیگ برتر برگزار شد و طی آن یک دستگاه خودرو وولو ۵۰۰ میلیون تومانی به یک هوادار اهدا شد.

این برنده یک هوادار خانم ۶۱ ساله اهوازی بود که از طریق سامان ۸۰۱۰ در این قرعه کشی شرکت کرده بود و از سوی ایرانسل یک دستگاه خودرو گرانقیمت برنده شد.

وقتی با این برنده تماس گرفته شد او از خوشحالی در پوستش نمی گنجید و به خاطر اشک شوقی که می ریخت توان صحبت کردن نداشت و تلفن را در اختیار نوه اش قرار داد تا در مورد بردن این جایزه صحبت کند.