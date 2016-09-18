  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

اتفاق رویایی برای هوادار پرسپولیسی

اتفاق رویایی برای هوادار پرسپولیسی

یک هوادار اهوازی که طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس است برنده یک دستگاه خودرو گرانقیمت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی کمپین حمایت از لیگ برتر ایران در فصل ۹۵-۹۴ بعدازظهر امروز یکشنبه با حضور نماینده سازمان لیگ برتر برگزار شد و طی آن یک دستگاه خودرو وولو ۵۰۰ میلیون تومانی به یک هوادار اهدا شد.

این برنده یک هوادار خانم ۶۱ ساله اهوازی بود که از طریق سامان ۸۰۱۰ در این قرعه کشی شرکت کرده بود و از سوی ایرانسل یک دستگاه خودرو گرانقیمت برنده شد.

وقتی با این برنده تماس گرفته شد او از خوشحالی در پوستش نمی گنجید و به خاطر اشک شوقی که می ریخت توان صحبت کردن نداشت و تلفن را در اختیار نوه اش قرار داد تا در مورد بردن این جایزه صحبت کند.

کد مطلب 3772841
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها