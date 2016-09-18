مسئولین کشور شب ها به امید نیروهای اورژانس می خوابند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی در جشن چهل و یکمین سالروز تاسیس اورژانس ۱۱۵ در مرکز همایش های رازی، افزود: بدانید که مسئولین کشور شب ها به این امید که شما بیدارید می خوابند و افتخاری که برای وزارت بهداشت می ماند حاصل تلاش های شبانه روزی شماست.

وی به از خود گذشتگی پرسنل اورژانس اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که وقتی برای یکی از نزدیکان ما کسالتی پیش می آید، دلمان به درد می آید؛ حال ببینید که افرادی که هر روز جان خود را برای خدمت به مردم به خطر می اندازند، چه روحیه ای باید داشته باشند.

حریرچی ضمن اشاره به موفقیت های بدست آمده توسط مرکز اورژانس کشور در این سال ها تاکید کرد و گفت: الان وقت آن است که اورژانس کشور برای موفق بودن و موفق ماندن در این عرصه، علاوه بر انجام وظایف قبلی خود، ماموریت ها و اهداف جدیدی برای خود طراحی کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فیلم ها و سریال های با محوریت سلامت و درمان در کشورهای اروپایی بیشترین ساعات را به خود اختصاص می دهند، خاطرنشان کرد: اورژانس کشور می تواند از طریق ساخت فیلم ها و سریال ها، ورود به برنامه های کودک و نوجوان و فعالیت هایی از این دست می تواند ضمن آموزش همگانی، جامعه را با فعالیت های اورژانس آشنا کند.

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر پیگیری استخدام ۴ هزار نیروی جدید برای جبران کمبود نیروی انسانی اورژانس ۱۱۵ کشور، از مدیران اورژانس خواست که تا با توجه به اینکه بیشترین آمار تلفات جاده ای کشور در مسیرها و جاده های فرعی کشور رخ می دهد، این موضوع را نیز مد نظر داشته باشند.